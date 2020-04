La surrealista entrevista a Georgina García: 10 minutos de ataque de risa de la tenista

Este domingo, en Tiempo de Juego de la Cadena COPE se vivió uno de los momentos más surrealistas jamás vividos. El equipo llamó durante un momento de la tarde a la tenista Georgina 'Huracán' García. Paco González quería saber cómo viven el confinamiento en Andorra, ya que en el país vecino se han levantado las medidas más restrictivas.

La entrevista no llegó a buen puerto por un ataque de risa que no tuvo fin y que terminó contagiando a todo el equipo de Tiempo de Juego. La tenista, desde el primer momento de la llamada, no paró de reírse. Alentada por Poli Rincón y el resto del equipo, Georgina fue un huracán de felicidad que contagió a todos los oyentes y que sacó una sonrisa a todo el mundo.

Paco González lo definió tras acabar con la llamada como "lo más impactante que he vivido en mi carrera, por encima del gol de Iniesta". De hecho, Georgina volvió a entrar otras dos veces en el programa con el mismo ataque de risa. El equipo de Tiempo de Juego quiere que cada fin de semana entre con ellos para contagiar su risa a la audiencia.