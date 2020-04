La emoción de Paco González por Antic: "Se ha ido el mejor, el que más sabía de fútbol"

El mítico Radomir Antic, único entrenador que ha dirigido a Real Madrid, Atlético y Barcelona, falleció este lunes 6 de abril a causa de una pancriatitis que le fue diagnosticada el pasado día de Nochevieja.

Además de los que compartieron vestuario con él y le quisieron más allá de la relación jugador-entrenador, Paco González es uno de los que mejor conocía a Antic. El periodista de la Cadena COPE compartió días de tertulias con él y ha pronunciado unas palabras tan emotivas como bonitas sobre su amigo.

En El Partidazo, Paco González aseguró que se iba "el mejor" y también el hombre que más sabía de fútbol. Un visionario ya que como reveló el periodista, el jugador que Antic decía que iba para grande, lo acababa siendo.

Radomir Antic, exentrenador del Atlético. Foto: atleticodemadrid.com

Día triste

"Día muy triste en el mundo del fútbol y también especialmente para nosotros. Ha fallecido Radomir Antic. Estaba muy enfermo desde Nochevieja, ha batallado duramente contra la pancriatitis, pero esta se complicó en los últimos días y se le ha acabado llevando al cielo. Llevaba en la UCI los últimos tiempos, pero pensábamos que iba a salir. Pero se ha ido un amigo y también una figura muy importante de la historia del fútbol en España. Historia del Atlético, entrenador del doblete. Pero también es el único que ha entrenado a los tres grandes, a Real Madrid, Barcelona y Atlético. Aunque también pasó por los banquillos de Zaragoza, Oviedo y Celta".

Adiós al mejor

"Se ha ido el mejor. Me acuerdo ahora de la comida de Navidad y estoy viendo su cara de felicidad. Me decía que cuando estaba en Marbella y veía el mar con una cervecita era el paraíso. Solo espero que esté en el paraíso. Mandar un beso enorme a su mujer, a sus hijos. Entró y salió de la UVI. Una de las últimas veces me llamó su mujer y pensé que era él, pero era ella para decirme que Radomir no podía hablar. Tenía la voz muy ronca por un tubo que tenía colocado. Parecía que estaba bien, pero se ha ido el mejor. Para mí se ha ido el mejor, el que más sabía de fútbol".

Apasionado del fútbol

"No concebía los fichajes millonarios, no concebía un fútbol sin afición, por eso amaba la liga inglesa. Siempre que decía que nos fijásemos en un jugador, este acababa siendo una estrella".

Un amigo, un padre, un ejemplo

"Con nosotros ha estado 25 años como comentarista. Recuerdo una vez que iba en el coche con él y puso el himno de España a todo trapo. Yo creo que siempre he querido ser como él, tan familiar como él. Su amor por la familia, su amor por el país. Amaba España. Me parecía ejemplar en todo. En lo familiar, en lo que sabía de fútbol. Yo casi me sentía un hijo de él. Imagina si me pasa esto, como pueden sentirse ahora Míchel o Pantic. Tantos... Él era como un padre para todos".

Anécdota

"Lo más curioso es que cada año hablaba peor, pero sabía exactamente siempre lo que quería decir y le ayudaba cuando se trababa. Le adoraba como persona, pero también como comentarista. Siempre decía la verdad. Amaba el fútbol y no toleraba ver al Real Madrid o al Barcelona mal, porque son los grandes".

