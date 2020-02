Jorge Calabrés: "Zidane hará una profunda reflexión si no se ganan títulos esta temporada"

La derrota en el Santiago Bernabéu ante el Manchester City ha supuesto un revés en los intereses en la temporada del Real Madrid. Los blancos confiaban en salir de esta semana reforzados venciendo en casa a los de Guardiola y poniéndose por delante en La Liga ante el Barça.

Lo primero ya no tiene remedio, más allá de la remontada en tres semanas en Manchester. Pero lo segundo aún se puede producir y el equipo ha empezado a trabajar este jueves para olvidar la noche negra del miércoles cuanto antes. Jorge Calabrés ya explicó que había tres supuestos que tener en cuenta en cuanto al futuro de Zidane. Y con el varapalo de la Champions hay novedades.

El francés se mantiene impasible y tiene su confianza intacta con su plantilla. Los blancos creen en sus posibilidades ante estos dos retos y piensan que aún pueden dar un golpe en la mesa en esta semana en El Clásico. Pero, aún habría un supuesto en el que el francés podría dar un paso al lado en su posición de técnico del Real Madrid, según ha informado Calabrés en El Golazo de la Tarde de GOL Televisión.

Primer escenario

"Zidane quiere seguir en el Real Madrid y tiene contrato hasta 2022". La firma mantiene al técnico francés en el banquillo blanco, como mínimo, hasta ese año. Las intenciones del entrenador galo, que comentaba el pasado lunes Calabrés, siguen siendo devolver al club de sus amores a la posición que le corresponde: el trono europeo de la Champions y el puesto más alto de la tabla de La Liga.

Esos fueron los motivos por los que Zidane regresó al Santiago Bernabéu para coger las riendas del equipo merengue. En Chamartín están tranquilos con esta circunstancia porque la intención del francés siempre ha sido cumplir con este contrato. Y en el caso de que no lo hiciera, su precedente de no cobrar su último año cuando era jugador le honra de cara a verse otra vez en la situación de considerar que no puede dar más de sí.

Segundo escenario

A día de hoy existen el mismo número de posibilidades de que el Real Madrid pueda o no ganar títulos. Aunque se haya cosechado un mal resultado ante el Manchester City, se cree en la remontada dentro del vestuario. Pero esto tampoco significaría nada de cara a afrontar el futuro del banquillo blanco.

"Si el equipo no gana títulos pero los pelea hasta el final, como Zidane quiere seguir también, podría valer. Si lucha La Liga y se decide en los últimos partidos, el francés se pondría a pensar y haría una profunda reflexión, pero tendría más posibilidades de seguir", explicaba el responsable de la sección de deportes de EL ESPAÑOL.

Tercer escenario

Pero aún hay una circunstancia más que puede darse: que esta semana termine aún peor. "El club no es pesimista con el partido de este domingo. Hay muchas ganas de que llegue, es clave", comentó el periodista refiriéndose a lo que pueda decidir Zidane con respecto a su futuro.

Calabrés informa sobre esta posibilidad que dejaría en el aire la vinculación del francés con el banquillo blanco. "Se confiaba en que el equipo eliminase al Manchester City, que iba a lograr un buen resultado. Pero claro, tu te plantas en el mes de marzo, no consigues remontar el resultado y alargas estos 20 días negros, te pones en el espíritu de Solari del año pasado", explica el periodista.

[Más información: Zidane: "Es una mala racha, pero en El Clásico podemos cambiar esto"]