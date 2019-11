Jorge Calabrés: "Será complicado que Bale y James se hagan un hueco tras su vuelta"

Gareth Bale y James Rodríguez han vuelto al trabajo al inicio de sus concentraciones con Gales y Colombia, respectivamente. Ambos, polémicas a parte, parecen ya recuperados de sus diferentes procesos y su regreso a los campos parece muy cercano.

Con eso, la pregunta sobre si tendrán hueco en el once a su vuelta ronda la cabeza de Zidane. Pero parece muy complicado porque el equipo tipo que ha diseñado en las últimas fechas el francés está rindiendo a muy alto nivel.

El periodista Jorge Calabrés ha hablado sobre eso en El Golazo de la Mañana de GOL y de otros temas de la actualidad blanca como la petición de que vuelva Benzema a la selección o el partido de Miami.

La recuperación de Bale y James

"Tanto James como Bale no se han entrenado y ahora regresan con toda normalidad. Ahora que Zidane ha encontrado ese once titular va a ser complicado que encuentren su sitio. En teoría no tenían a la alta competitiva y la tienen con la selección. Yo creo que no van a ser titulares en El Clásico".

Bale, maltratado

"Bale es el jugador más maltratado por la prensa. Hay un buffet libre para matarle. No se puede consentir que se le llame golfista ni poco profesional. No ha tenido ninguna falta de comportamiento y ha ganado títulos con el equipo. El problema de la campaña contra Bale es que cuando se le puede criticar no se puede porque ya se le ha matado. Zidane no estuvo bien en la rueda de prensa que dice que 'cuanto antes se vaya, mejor'. No se puede atacar su profesionalidad".

El partido de Miami

"El Madrid se opone al partido de Miami porque altera la competición. La Supercopa en Arabia es un torneo distinto que se va a disputar íntegramente en el mismo país".

Benzema y la selección

"Lo que está claro es que desde que no va Benzema con la selección, ha mejorado sus prestaciones con el Madrid. No se entiende que Francia prescinda de un jugador así. Deschamps no lo va a poner fácil, pero lo que está claro es que en Francia se le quiere".

El futuro de Mbappé

"Si Neymar sale este verano va a ser muy difícil que Mbappé convenza al jeque de que le deje salir. Otra cosa es el siguiente donde va a tener más dinero el PSG para hacer operaciones. Si sigue Mbappé en su actitud de no renovar, facilita las cosas al Real Madrid. Lo que está claro es que él quiere jugar de blanco".

"También depende mucho de la temporada que haga el equipo. Presionará más o menos al jeque en función de eso. Caben las dos posibilidades; que gane la Champions y diga que se quiere ir después de triunfar o que no consiga nada y diga que el proyecto no da para más".

Portugal y su clasificación

"Yo creo que Portugal va a pasar sin problemas. No son rivales difíciles para la selección de Cristiano, van a estar sin problemas".

"Cristiano lo ha ganado todo y lo seguirá ganando. Viendo su edad todavía le queda por ganar".

Rodrygo Goes

"Rodrygo lo tiene todo para triunfar en el fútbol, lo hemos visto en la última jornada de Champions. Es muy joven y hay que darle tiempo".

La situación de Rakitic

"Lo que le pasa al Barça es que Rakitic le estorba y quiere liberarse de su contrato. Valverde es un eslabón débil en el Barça, no solo por cómo va la temporada si no por cómo terminó la anterior, por eso yo también creo que no juega tanto".

