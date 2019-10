Jorge Calabrés: "Bale ha viajado a Londres para tratar un asunto personal"

Gareth Bale está en el punto de mira de la actualidad blanca. El galés sigue sin entrenarse con el equipo y un viaje que ha realizado hoy con permiso del club a Londres ha levantado un revuelo en torno a su figura.

El director de EL BERNABÉU, Jorge Calabrés, ha informado y opinado sobre su situación en El Golazo de la Mañana de GOL, donde ha aclarado lo que ha sucedido hoy con Bale.

◘️@GarethBale11 no entrena con el @realmadrid y se desplaza a Londres por un asunto personal



◘️ @JorgeCalabres: "El Madrid está al tanto de todo y no jugará contra Leganés"#GolazoMañana pic.twitter.com/cJzLLLHIZn — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) October 28, 2019

Los partes médicos

"Bale regresó lesionado con molestias del parón de selecciones y Gareth Bale ha pedido que no se publiquen los partes médicos. El club no le da importancia a eso pero sí a su estado físico. Seguramente no estará en los partidos siguientes por lo que su estado físico vuelve a ser un problema. Aún así el Madrid no le da importancia al tema de los partes médicos porque ya ha pasado otras veces".

El viaje

"Tiene permiso del Real Madrid para viajar, es por un asunto personal. Y es seguro que no estará contra el Leganés. No puedo confirmar si es algún problema por su lesión. Alguna vez ha viajado allí para tratarse de algún problema, pero lo que se sabe a esta hora es que ha viajado por un asunto personal".

La información

"Gareth Bale ha dormido en Valdebebas, se ha entrenado en las instalaciones del club, ha viajado a Londres para tratar un asunto personal y volverá esta tarde"

