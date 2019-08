Calabrés: "Si en 24 horas el Barça no cierra un acuerdo, Neymar acabaría en el Madrid"

El Barcelona tiene poco margen de actuación para hacerse con los servicios de Neymar. Tan sólo tiene una oportunidad más de fichar al brasileño. Si el París Saint-Germain rechaza esta última oferta, el Real Madrid estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con el club parisino. Jorge Calabrés ha hablado en El Golazo de GOL sobre esta posibilidad.

El Madrid, a la espera

"El Real Madrid en ningún momento está diciendo que esta interesado en Neymar. Desde que anunciamos el interés, han pasado muchas cosas. Es una negociación muy complicada en la que hay acuerdos de patrocinios. Es una operación jurídica aunque se empiezó a hablar desde hace meses. Pero la situación cambió cuando Zidane llegó al Madrid, Neymar se lesionó... el interés se pierde. Ahora, con la situación del mercado, el Madrid está a la expectativa. Ahora mismo son optimistas pero todo puede cambiar en las últimas horas con la oferta del Barcelona".

Oferta del Barcelona

"Si el Barça se vuelve loco, Neymar se irá allí. Pero no tiene dinero para afrontar esta operación. Nunca se sabe si va de farol en esta operación. Es una operación muy televisada, todo lo contrario que el Madrid. Messi es también un factor importante en esta operación. Se trata de un movimiento a la desesperada. También se ha convertido en objetivo para no verle de blanco. El Barcelona se está viendo obligado a hacer de todo para no verle vistiendo los colores del Real Madrid".

Límite 24 horas

"No hay una ninguna posibilidad de que juegue este fin de semana. Lo que si hay es un límite 24 horas que es el que tiene el Barcelona para llegar a un acuerdo con el PSG para su traspaso. Si en esas 24 horas el Barcelona no llega a un acuerdo, las opciones de que Neymar vista la camiseta del Real Madrid la próxima temporada, no son altas, son muy altas. Si el Barcelona no cierra hoy una oferta desesperada, Neymar acabará casi con toda seguridad en el Real Madrid".

Salida de Keylor Navas

"Keylor quería ir al PSG hace unos meses. Ahora quiere aprovecharse de la situación. No obstante, con la salida de Lunin, en el Madrid hay cierto molestar por esta decisión de Keylor Navas".

Bale se queda

"Se mueven muchas cosas en los últimos días de mercado. Un problema de Bale ha sido su salario. Solo puede asumirlo el PSG. En Inglaterra han cerrado el mercado, Italia no tiene ese potencial económico para pagar... Él es feliz en Madrid y cree que va a ser importante en el Madrid esta temporada".

