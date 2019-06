Meana: "Marcos Llorente es madridista y no lo va a negar"

El fichaje de Marcos Llorente por el Atlético de Madrid se ha concretado este viernes por 40 millones de euros. El ya exjugador del Real Madrid ha dado por finalizada su etapa en el equipo blanco después de no haber dispuesto de todas las oportunidades que le hubiesen gustado.

No obstante, siempre ha rendido a buen nivel cuando ha jugado y ahora busca un nuevo desafío en su carrera profesional.Con el traspaso ya cerrado, Antón Meana ha manifestado sus impresiones en El Larguero.

El periodista deportivo ha dejado claro que "Marcos ha estado a la sombra de los grandes jugadores del Real Madrid" y que "ha triunfado en el equipo blanco". También ha desvelado que "se trata de una buena inversión porque ahora el Madrid puede poner precio a Ceballos y a otros jugadores que vayan a salir", asegurando que "por menos de 40 millones ni se lo piensan".

La buena inversión del Madrid

"El Real Madrid valora la operación de Marcos Llorente de manera positiva, lo importante es el listón que ha puesto el Real Madrid porque ahora pueden poner precio a Ceballos y otros jugadores que van a salir. Por menos de 40 millones ni se lo piensan".

Una marcha a tiempo

"Me alegro mucho por Marcos y se lo merece, él es madridista y no lo va a negar, ha crecido a la sombra de los grandes del Real Madrid, ha sido feliz y lo ha dado todo. Ha querido triunfar aquí y para mí lo ha hecho, cuando le han dicho 'no te quiero' se ha ido y más de un disgusto le dará a los blancos".

