Valdano: "No me creo esta depresión del Real Madrid"

Este sábado se juega el segundo derbi madrileño de la temporada, el Real Madrid se enfrentará al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Los jugadores de Julen Lopetegui saldrán con ganas de tomarse la revancha tras lo acaecido en la Supercopa de Europa en Tallin.

Respecto a este acontecimiento tan llamativo a nivel futbolístico ha querido dar su punto de vista Jorge Valdano en El Transistor de Onda Cero. "En una semana el Real Madrid parece haber debilitado el proyecto por dos actuaciones que no resultaron convincentes. En cambio el Atlético de Madrid parece gozar de una buenísima salud", comenzaba diciendo.

Agregando que "de todas maneras cada vez estamos más acostumbrados a cambiar de opinión de acuerdo al último resultado, no me parece que sea una buena idea. En todo caso, me creo lo de la fortaleza del Atlético de Madrid porque tiene una plantilla para ilusionarse y un funcionamiento a prueba de balas".

Sin embargo apuntaba que "no me creo está depresión del Real Madrid porque es una plantilla que se ha ganado la confianza, y a lo largo de la temporada siempre se dan un par de partidos, a veces algo más incluso, en donde el equipo parece caerse por un precipicio y uno no sabe explicar muy bien porqué".

Percepciones y sensaciones

"Las opiniones son siempre muy exageradas. Debo decir que en los vestuarios se atenúan mucho las percepciones, en el vestuario siempre hay personajes capaces de poner optimismo cuando las cosas van mal, de la misma manera que intentan poner algo de pesimismo cuando las cosas van demasiado bien", garantizaba.

Continuando con que "creo que algo parecido al tiempo que tiene que tiene pasar para que un jugador merezca o no confianza, a veces definimos a un jugador que juega un partido cada tres, eso merece otro tipo de juicio, hay que darle a un jugador cinco partidos seguidos y a partir de ahí empezamos a definirlo. Esto es lo mismo, hacen falta cinco partidos en donde el equipo no alcance un nivel mínimo para estar hablando de un síntoma o de una crisis, no es el caso".

Los jugadores del Real Madrid celebran un gol de Asensio EFE

Suposiciones

"No, tampoco me he creído nunca eso de que un mal partido sea el presagio de un buen partido, no sé donde está la lógica de esa reflexión. De todas maneras, el Madrid tiene un problema con la regularidad, con La Liga. El Real Madrid se ha mostrado como un equipo extraordinario para los grandes impactos, por eso levanta Champions y tiene tantos problemas para levantar ligas, eso es lo que tiene que resolverlo Lopetegui, pero no resolverlo porque en Sevilla se jugó mal, sino porque en los últimos cinco años el Real Madrid ha tenido muy poco protagonismo en La Liga", manifestaba.

El cansancio

"El fútbol se está poniendo muy exigente y entre jugar partidos siempre al borde del sistema nervioso, incluso con resultados muy apretados como el del Madrid frente al Espanyol, de pronto pegarte un viaje, recibir un premio, acostarte a las 6 de la mañana... todo eso al final tiene consecuencias. Son superhombres, pero con cuerpo de ser humano, así que tampoco vamos a negar la influencia tremenda que tiene el desgaste físico en el compartimiento de los equipos", afirmaba.

La calidad merengue

"A Benzema se le acusa de exceso de calidad y de falta de ardor y a Costa al contrario, o sea que cuando tú no encuentras el gol siempre te van a inventar una teoría. El Real Madrid tiene una clase descomunal, sobre todo en el centro del campo. Tiene un inconveniente que es darle continuidad a la presión que pretende que el equipo tenga Lopetegui, que es una de las señas de identidad", confirmaba

Añadiendo que "el equipo quiere presionar d una manera ordenada, está sistematizando los movimientos durante los entrenamientos, pero aquí choca con la naturaleza de jugadores a los que le va a resultar difícil darles continuidad a esa premisa. Será muy interesante ver a hasta donde es capaz de llegar Lopetegui a la hora de modificar estilo del equipo. Son profesionales buenísimos, pero la naturaleza es la naturaleza".

La timidez de Asensio

"La ha perdido en la selección española hace pocos días y frente a un gran rival como Croacia donde dio una buena exhibición. Es un jugador muy joven y terminará siendo una de las grandes referencias de la próxima década. Lo que ocurre es que los tiempos de maduración de los jugadores no es siempre al misma y a lo mejor por su timidez va a ver que esperar a Marco Asensio un poco más para que saque todo lo que tiene dentro, que es muchísimo", señalaba sobre el balear.