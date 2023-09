Ancelotti se toma a broma los 'The Best': "Vinicius estuvo 3 o 4 horas sin parar de llorar"

Rueda de prensa de Carlo Ancelotti tras el parón internacional. El técnico del líder de La Liga volvió a tomar la palabra en vísperas de la visita de la Real Sociedad al Santiago Bernabéu. El italiano avanzó que la recuperación de Vinicius va mejor de lo previsto y también trató con humor que el brasileño no estuviera entre los 12 nominados al The Best, premio que entrega la FIFA, pese a su gran rendimiento la pasada temporada.

Ancelotti también trató los elogios que está recibiendo Jude Bellingham después de marcar cinco goles en sus cuatro primeros partidos oficiales con el Real Madrid y brillar en el parón con Inglaterra. El técnico destacó que no es un jugador "que pueda perder la cabeza si se habla bien de él".

Además, también se refirió a la situación de Luka Modric, que solo ha sido titular una vez en lo que va de temporada. La explicación de Ancelotti es que quería ver lo que podían aportar los jóvenes y lo hicieron muy bien. Aún así, asegura que el croata seguirá siendoo muy importante durante la temporada.

El boom de Bellingham

"Bellingham es evaluado por lo que hace en el campo y lo está haciendo bien. No era muy conocido porque jugaba en la liga alemana y no tenía el papel que tiene ahora. Ahora juega en una liga y en un club importante. No me sorprenden los elogios. Está muy focalizado, no es alguien que pueda perder la cabeza si se habla bien de él".

La vuelta de Vinicius

"El día exacto no lo sé, pero está recuperando muy bien. No hay que forzarlo, pero está bien y aumentando la carga de trabajo. La próxima semana empezará a hacer una parte del entrenamiento con el grupo. Creo que se recuperará antes de las seis semanas que se dijo".

Vídeo sexual en la cantera

"Me remito al comunicado del club. No tengo nada que añadir sobre este tema".

Situación de Raúl

"Raúl está con nosotros todos los días. Es normal tener una comunicación así porque necesitamos tener muchos jugadores de la cantera. No hablé con él de su futuro y hoy estaba conmigo porque algunos jugadores serán convocados para el partido del Castilla de esta noche".

Cifra de goles de Bellingham

"Naturalmente, lo que hemos notado es que tiene la habilidad de llegar al área rival y ser peligroso. Lo hablamos en la pretemporada y se encuentra bien ahí. Tiene mucha continuidad, un físico importante. ¿Cuántos goles? No sé, no lo hemos hablado. Tiene que seguir con la continuidad".

Ceballos listo, Mendy no

"Ceballos estará en la convocatoria, pero Mendy no. Ha tenido muchos problemas y queremos meterlo cuando esté al 100%. Creemos que Mendy estará ya el miércoles".

Irónico con la lista del The Best

"Vinicius estaba llorando en el vestuario y le pegunté: '¿Qué te ha pasado?'. Me dijo que no le metieron en la lista y estaba triste. Estuvo 3 o 4 horas llorando. No podía parar".

Pocos minutos de Modric

"Cuando Luka renovó, estábamos de acuerdo. Todo el mundo estaba encantado. Después ha cambiado su papel porque ha jugado solo un partido de titular, pero tendrá más protagonismo y seguirá siendo también importante. Lo hablé con él a principio de temporada y seguimos hablándolo porque ha tenido que aguantar un poco más de lo normal. He dado más protagonismo a los jóvenes para ver qué pueden aportar y lo han hecho muy bien. Hay mucha competencia. No necesito dar minutos a Modric o Kroos para ver qué pueden aportar. Lo harán este año, puede que con menos minutos que el año pasado porque detrás hay jugadores extraordinarios".

