Las pizarras de Guardiola y Ancelotti: ¿por qué el City está invicto en casa y el Madrid nunca ganó allí?

La segunda parte de la batalla entre el Real Madrid y el Manchester City se libra este miércoles en el Etihad Stadium (21:00 horas). El nivel espectacular de la ida y su resultado (1-1) dejan una eliminatoria totalmente abierta para la vuelta. Las pizarras de Carlo Ancelotti y Pep Guardiola cobran protagonismo y los mejores del mundo se enfrentan sobre el campo.

El análisis del partido del Santiago Bernabéu puso al Madrid por encima, pero el empate benefició al City que se la jugará en su casa con un resultado neutro. El Etihad es otra de las claves: allí nunca ha ganado el Real en su historia (2 empates y 2 derrotas) y el City lleva pleno de victorias en su casa en 2023 (14 triunfos, 49 goles a favor y solo 7 en contra).

El desafío es mayúsculo para el vigente campeón de Europa, que juega de su lado con su idilio con la Champions League. El City, por su parte, necesita hacerse fuerte ante su afición para obtener el billete para su segunda gran final europea. Tras el primer asalto, es de esperar que los técnicos toquen algunas piezas y varíen en mayor o menor medida sus pizarras para sorprender al rival en el partido del año.

Así se mueven Madrid y City

El Real Madrid girará en Mánchester en torno a la entrada de una pieza, Éder Militao. El central brasileño, suspendido en la ida, ha sido el mejor central del equipo blanco en la temporada. Ancelotti querrá contar con él, pero también ha jugado con que alineará a Antonio Rüdiger. Normal tras el gran rendimiento del alemán en la ida. Lo que más se ha comentado es que esto desplazaría las fichas y David Alaba caería al lateral izquierdo.

Ancelotti, con esta variante táctica que mete a Camavinga (o Tchouaméni) de pivote, podrá reforzar un plan que ya dejó ver en la ida: proteger a Luka Modric y Toni Kroos dentro de un cuadrado. El croata y el alemán, los que dan sentido al juego del Madrid, estarán respaldados en fase ofensiva por Rüdiger y Militao, por detrás, y por Alaba y Camavinga, por delante. Una maniobra perfecta para reducir el desgaste de dos veteranos que entre ellos suman diez Champions.

La presencia en el centro del campo de Camavinga, recuperado de la terrible entrada que sufrió contra el Getafe, reforzará los dominios de Modric-Kroos más que con Fede Valverde como en Madrid. El uruguayo pasaría a la banda derecha y Rodrygo, cuyo rol se antoja vital y luego veremos por qué, podría el sacrificado en el once blanco. Aunque con Ancelotti nunca se sabe. Mucho físico entre los blancos, que buscarán esas transiciones rápidas que nadie hace tan bien en el resto de Europa para atacar la portería rival.

El factor diferencial, seguro, lo ponen Karim Benzema y Vinicius Jr. Del francés se exige algo más que lo visto en la ida. Estuvo impoluto en sus movimientos con y sin balón, especialmente en la segunda parte, pero no tuvo en el área esa mordiente que le habría hecho más fácil al Madrid ampliar su ventaja cuando iba 1-0. Del brasileño solo se puede esperar otra exhibición, como ya hizo en el Bernabéu dando el gol de los blancos y siendo el principal foco de peligro madridista.

Mapa de posiciones de Real Madrid y Manchester City en la ida de semis de la Champions League 2022/2023 David Vicente

Este encuentro de vuelta arroja la incógnita de ver qué planteamiento ofrece Pep Guardiola en el bando citizen. El técnico catalán es, sin duda, uno de esos entrenadores intervencionistas que no dudan en dejar su firma de autor y que buscan alternativas sorprendentes que nadie se espera para tratar de desequilibrar los partidos.

Lo que se espera es un Manchester City mucho más agresivo que el que se vio en el Santiago Bernabéu. Los ingleses sabían que aquello tan sólo era el primer asalto y que en casa jugarían mucho más a gusto, así que Pep seguramente no quiso desvelar todas sus cartas antes de tiempo. A punto estuvo de costarle caro, pero este equipo tiene tanta calidad que cualquiera puede desbloquear un partido con un simple destello.

Los citizens lo fiarán todo a la posesión. Es habitual en los equipos de Guardiola, pero este año ha demostrado tener muchos más registros y no ser tan dogmático al contar con alguien como Haaland que permite eliminar muchos pasos previos. El noruego no estuvo brillante en el Bernabéu, pero su amenaza sigue siendo de extrema gravedad para el Real Madrid.

Por si fuera poco, se rodea de los mejores. Bernardo Silva es un jugón como pocos y De Bruyne ya fue clave en el partido de ida con su gol, pero la otra gran preocupación se llama Gündogan. Está en un momento de forma excelso y siempre participó en los últimos goles que marcó el City. Más atrás, la estrella es Rodrigo. Ya ofreció un clínic en el Bernabéu y es un jugador que, con su posicionamiento, transmite a la perfección lo que quiere Guardiola en cada momento.

Cómo defender a dos 'bichos'

Seguramente Vinicius sea el hombre más desequilibrante del momento. Su capacidad de desborde, su constancia para insistir una y otra vez aunque no le salgan las cosas y su mejora en el plano goleador le colocan como uno de los mejores futbolistas de la actualidad. De eso no hay duda, y en el City ya sabían en la ida que tendrían que tejer una tela de araña para poder pararle.

Fue inútil. Walker se vio desbordado en el mano a mano y las ayudas del centro del campo, bien por parte de Stones o bien por parte de Rodrigo, tampoco fueron suficientes. Precisamente por ahí marcó el brasileño el golazo de la ida. En el Etihad se espera que tenga espacios, que con un City más ofensivo pueda correr al contraataque, y eso es lo que más le gusta al brasileño para seguir bailando y celebrando goles.

La batalla Vinicius vs. Walker en la ida de semifinales de la Champions League 2022/2023 David Vicente

Que el City haya hecho tantos goles en su racha invicta en casa en 2023 tiene un gran culpable: Haaland. El noruego ha hecho 17 de los 49 del City en el Etihad desde enero y, por ende, se vuelve doblemente peligroso en el Etihad. Pero en el Madrid no tienen que perder los nervios viendo cómo fue en la ida. Lo lógico sería que Ancelotti repitiera el marcaje al hombre que planteó con Rüdiger sobre el vikingo.

Toni logró anular a la mayor amenaza del City. Haaland fue como el jugador de los 22 titulares en el Bernabéu que menos veces entró en contacto con el balón (solo en 21 ocasiones). Incluso los porteros de ambos equipos, Courtois (43) y Ederson (29), dieron más toques al esférico que el jugador noruego. El equipo de Pep da muestras de debilidad sin Erling enchufado, tendiendo a buscarle por juego aéreo y perdiendo parte de esa versatilidad que ya amenazó al Madrid en la eliminatoria del año pasado.

La batalla Haaland vs. Rüdiger en la ida de semifinales de la Champions League 2022/2023 David Vicente

Rodrygo, el revolucionador

A Ancelotti y a Guardiola no se les escapa que lo de este miércoles apunte a ser una batalla de 120 minutos. Sin valor doble de los goles fuera de casa, un empate en el tiempo reglamentario mandará el partido a la prórroga. El as bajo la manga del Madrid tiene nombre y apellido: Rodrygo Goes. El brasileño no por empezar del banquillo tendrá un rol secundario y es algo en lo que le hace hincapié el técnico italiano.

Rodrygo ya obró el milagro del año pasado con un remate a pase de Benzema y un cabezazo a centro de Carvajal. Del 0-1 al 2-1 en el descuento para luego en la prórroga sellar con un gol de penalti de Karim la hazaña. Ahora Goes es un jugador más maduro que hace 12 meses, titularísimo en el once del día a día de Ancelotti, pero este no es un partido normal y el Madrid se puede guardar su don para la Champions para el momento más crítico de todos.

Los factores sorpresas del City

El conjunto inglés no es ni mucho menos Haaland y diez más, ni siquiera un once inicial de calidad. Guardiola tiene alternativas en el banquillo que, bien utilizadas, pueden ser clave en el devenir de esta eliminatoria. Una de ellas es precisamente un complemento para el vikingo como es Julián Álvarez. Con apenas unos meses en el fútbol europeo y a la sombra del mejor 9 de mundo, el argentino ha demostrado un gran olfato goleador y ser un quebradero de cabeza para las defensas rivales, tal y como lo hizo en el pasado Mundial, donde fue una de las revelaciones.

No es el único. En el banco esperarán otros jugadores de calidad que perfectamente podrían ser titulares en este Manchester City. Mahrez es una alternativa de ataque con instinto, por no hablar de lo que puede hacer Phil Foden, que con sus 22 años es un verdadero terremoto que derrocha energía por todos los lados. Actores secundarios, por lo tanto, que en cualquier momento podrían pasar a ser protagonistas principales.

