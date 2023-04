Ancelotti se rinde a Camavinga: "Tiene una calidad extraordinaria en todas las facetas del juego"

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la seria victoria del Real Madrid frente al Celta de Vigo. Un triunfo que permite seguir manteniendo opciones en la lucha por La Liga, aunque sean muy remotas. Además, les ha permitido sumar cuatro partidos consecutivos derrotando a su rival.

El técnico italiano del Real Madrid destacó el compromiso defensivo que ha tenido el equipo en los últimos partidos. El cuadro merengue lleva cuatro duelos consecutivos sin recibir gol, lo que se ha convertido en triunfos contundentes gracias a la capacidad goleadora de la delantera.

Ancelotti también tuvo palabras para destacar el gran trabajo realizado por dos futbolistas de la talla de Eduardo Camavinga y Marco Asensio. Tanto uno como otro, realizaron un magnífico encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu y se llevaron la ovación de la afición.

Camavinga y Asensio

"Han jugado muy bien los dos. Me ha gustado la actitud del equipo, hemos jugado muy bien. Han destacado ellos porque lo han hecho bien".

Césped del Bernabéu

"Es bastante evidente que la obra afecta al césped. Lo han cambiado con periodicidad, se sabía que las obras del estadio iban a hacer que sufriese. Están trabajando en ello y creo que antes del Manchester City lo van a cambiar. Las obras lo deterioran muy rápido".

Tarde en los cambios

"El equipo estaba bien en el campo. Hemos rotado un poco y hemos dado descanso a los jugadores más cansados. Los hemos hecho para parar el partido. He quitado a Marco para meter un interior más y manejar mejor el balón. El equipo está bien y todos los jugadores están bien".

Compromiso defensivo y goleador

"Está es una calidad individual que tenemos de jugadores fantásticos en el equipo. Estoy muy contento del hecho de que los últimos cuatro partidos hayamos tenido la portería a cero. Esto significa salud, compromiso colectivo. Cuando hay compromiso defensivo, como hemos hecho en estos partidos, tú haces goles con la calidad que tenemos".

Mejor equipo físico del mundo

"No lo sé, no lo voy a decir. Lo que veo es que tenemos jugadores con una energía extraordinaria. La energía de futbolistas modernos como Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, Vinicius... todos son jugadores modernos".

Duelo Vinicius-Haaland y el Balón de Oro

"Es un partido espectacular entre dos de los mejores equipos de Europa. Es bueno para el fútbol, pero no es una lucha entre Vinicius y Haaland por el Balón de Oro. Los dos equipos buscamos la final".

Camavinga como lateral

"Es un jugador que tiene una calidad extraordinaria en todas las facetas del juego, tanto física como técnica y tácticamente. Es joven y está mejorando. Puede jugar en todas las posiciones del terreno de juego. Si lo pongo en mediapunta, cumple. Tiene algo especial con esas características".

Benzema y el pichichi

"No sé qué piensa Karim. Él quiere jugar para que el Real Madrid gane los partidos. A mí esta clasificación no me importa, yo quiero que el Madrid gane los partidos. Es un jugador importante".

Nacho y ponerle de central

"Se me pasa por la cabeza sí. Es un central que cumple más como central. Es un defensa que cumple cuando juega de lateral derecho y de lateral izquierdo".

Once para la final

"Mi idea es la de meter los once para estos dos partidos. Tenemos que trabajar bien los dos próximos encuentros frente a Girona y Real Sociedad. Podemos manejar bien la rotación, la actitud del equipo es buena. En estos partido es lo más importante. Cuando tienes tantos partidos es difícil prepararlos. Los dos últimos, en Cádiz y hoy, el equipo ha cumplido a nivel mental".

