Casualidad o burla al Real Madrid: el vídeo viral de Quique Setién tras la victoria del Villarreal

Victoria del Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu con remontada incluida. Un momento para recordar para el 'submarino amarilla', sobre todo por la manera en la que se produjo el triunfo. Ya en el vestuario, todavía en el coliseo de Concha Espina, se pudo ver a Quique Setién festejando el resultado y dando el día libre a sus jugadores. Una secuencia que recordó a lo vivido en el Real Madrid hace tan solo unos días.

El vídeo lo publicó el propio Villarreal en sus redes sociales. Y tardó lo mismo en ver la luz que en convertirse en un fenómeno viral. Esto, precisamente, porque parece calcar el momento vivido en el vestuario del Real Madrid, con Carlo Ancelotti como protagonista, dando el día libre a los futbolistas blancos tras remontar ante el FC Barcelona la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey.

En el documento se puede ver a Quique Setién rodeado por los jugadores del 'submarino amarillo'. En medio de la celebración dentro del vestuario del Santiago Bernabéu, el exentrenador del Barça dio el día libre a sus pupilos como premio a la remontada contra el Real Madrid en La Liga.

Fueron los jugadores los que comenzaron a entonar "mañana día libre, mañana día libre" y a esto respondió el técnico cántabro con el deseo concedido para ellos. Algo similar a lo que pasó con Ancelotti, el Real Madrid y la celebración después de la remontada en El Clásico copero. Algunos lo ven como una mera casualidad y otros como una burla dedicada al rival vencido.

Setién, encendido

Ya en la rueda de prensa posterior al partido, Quique Setién se mostró especialmente encendido por lo vivido en el Santiago Bernabéu: "En esa jugada me he indignado. Hemos visto como la plancha de Tchouaméni contacta con la tibia de Samu. Le tendría que haber llamado el VAR al menos. La acción es muy dura y hay cosas que no se entienden. En el campo puede dar otra impresión, pero la imagen es para ir a verla".

Del VAR continuó hablando el entrenador del Villarreal ante los medios de comunicación: "El tema de las manos es difícil de descifrar. En la misma acción se pitan cosas diferentes. La mano de Alaba es como la mano de Foyth, son situaciones que se pueden o no pitar. En esto no entro. No hay discusión, no hay nada que decir".

"Hemos remontado dos veces y hemos tenido que marcar incluso uno más para sumar estos tres puntos. La satisfacción que me llevo es la sonrisa de mis jugadores en el vestuario", sentenció un Quique Setién que continúa en la lucha para conseguir que el Villarreal cumpla con los objetivos impuestos para esta temporada. El 'submarino amarillo' está en pleno ascenso y se mantiene a cuatro puntos de la Champions League.

