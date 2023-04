Araujo explica su encontronazo con Vinicius: "Me calenté un poco al ver..."

Uno de los grandes protagonistas del que ha sido el último Clásico de la temporada 2022/2023 fue Vinicius Júnior. El extremo brasileño fue un auténtico dolor de cabeza para los jugadores del FC Barcelona y para todo el Camp Nou, que estalló contra él en más de una ocasión. Además, fue él el que arrancó la goleada del Real Madrid.

'Vini' no acabó el partido. Carlo Ancelotti decidió sustituirle, aunque el cambio elegido era el de Fede Valverde. Sin embargo, la tensión era máxima y el entrenador italiano prefirió esta modificación. Aunque en ese momento todo explotó, formándose una tangana y todo por el encontronazo entre el propio Vinicius y Ronald Araujo.

El central del Barcelona habló después del partido sobre esto y afirmó que se calentó por un motivo: "Siempre trato de respetar a todos los rivales, pero hoy me calenté un poco al ver a Vinicius hablar tanto a la grada y a los compañeros. Si se dedica solo a jugar al fútbol será aún mejor jugador. Repito, me he calentado, pero bueno, es fútbol".

Para evitar un mal mayor, desde Toni Kroos a Karim Benzema fueron a apaciguar las aguas e intentar sacar a su compañero del campo. Ya tenía una amarilla de un lance anterior con Gavi y de haber visto la segunda, se hubiese quedado sin final de la Copa del Rey contra Osasuna.

Sin embargo, Vinicius acabó retirándose del campo, aunque en esa misma tangana que se formó sobre el verde del Camp Nou, Alaba y Balde también se enfrentaron y acabaron siendo amonestados por Martínez Munuera, que mostró hasta doce cartulinas en total, ocho para el Barça y cuatro para el Real Madrid.

Tristeza por la derrota

Además del tema Vinicius, Araujo también se refirió a la derrota del Barcelona, que se quedó a las puertas de la final de la Copa del Rey: "Estoy triste porque no hemos podido pasar a la final y dar una alegría a la afición, no nos ha ido bien pese a que hicimos una gran primera parte".

"Es una derrota dura porque es nuestro rival. Suelo pensar positivo. A cambiar el chip e ir a por La Liga el lunes", sentenció el internacional uruguayo. El siguiente duelo para el equipo azulgrana es el lunes frente al Girona en el mismo escenario que este miércoles. Tiempo para digerir la goleada del Real Madrid y para centrarse en cantar el alirón.

