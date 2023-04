Xavi Hernández: "El Real Madrid ha sido mejor... es un señor equipo"

El FC Barcelona no pudo hacer buena la ventaja conseguida en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid arrolló a los culés en el Camp Nou y fueron los blancos los que lograron colarse en la final de la Copa del Rey 2022/2023. Xavi Hernández dio la cara tras la dura derrota, afirmando que "es una noche difícil de digerir", también pidió respeto para su eterno rival al que definió como "un gran equipo".

Noche complicada

"Es una noche difícil de digerir y que nos duele a todos como culés. Hemos de aprender a competir mejor. Tenemos La Liga y hay que seguir, toca reaccionar. Hemos competido mucho mejor de lo que dice el resultado, es abultado".

Análisis del partido

"En la primera parte estuvimos muy bien, pero en una transición el Madrid aprovechó para el 0-1, pero fue el 0-2 el que nos mató. Es una pena, hay que ser autocrítico y ha sido una mala segunda parte. Hay detalles que hemos de saber competir mejor. El equipo lo ha dado todo. Hemos hecho una gran primera parte, pero así es el fútbol. Si no aprovechas tus momentos...".

Real Madrid

"Es un gran equipo y hoy lo demuestran. A la que perdonas al Madrid pasan estas cosas".

Ganar La Liga

"La afición ha estado espectacular hasta con el marcador adverso. Sabe mal, pero no nos ha dado. Hemos hecho una buena primera parte, pero una segunda mala. Mañana a levantarnos para ganar al Girona y La Liga".

Vinicius Júnior

"No quiero polémica con lo de Vinicius. Los futbolistas tienen que jugar tranquilos. No soy nadie para meterme en la casa del otro. Ya tiene un entrenador y un club que le dirán cómo se tiene que comportar. Yo no soy quién para decirle nada".

Superioridad blanca

"Les dije a los jugadores que el Madrid es esto. Que dominas el partido, generas, y te vas al descanso perdiendo 0-1. El Madrid aprovecha muy bien sus momentos. Nuestro momento era la primera parte. En la segunda fueron mejores. Nos han generado mucho peligro y han sido mejores".

Palo a la Copa del Rey

"Ahora vamos a reventarlo todo ahora. Creo que Lewandowski tiene más goles que nadie, jugando con tres o con cuatro centrocampistas. De hecho, en el partido anterior a este marcó dos. Todos tranquilos. A pensar en la competición que nos queda, que es mucho más importante que esta".

Posible doblete

"Si ganamos La Liga y la Supercopa, no se va a empañar la muy buena temporada que podemos hacer".

Primeras sensaciones

Xavi Hernández también habló antes de pasar por rueda de prensa ante el micrófono de Movistar Plus+:

Explicación de lo sucedido

"Cuando el fútbol está tan igualado, hay que aprovechar los momentos. Nosotros no lo hicimos en la primera parte y ellos, sí en la segunda. Han sido superiores, sin excusas. Es una derrota difícil de digerir".

Piropo al Madrid

"El segundo gol nos penaliza mucho. El penalti también... detalles. No aprovechamos nuestros momentos y, como dije en rueda de prensa, el Madrid seguía siendo favorito. Es el campeón de la Champions, un señor equipo".

¿Qué duele más perder o la manera?

"El cómo no, porque competimos hasta el final. En la primera parte estuvimos muy bien, pero es lo que he dicho, el fútbol son momentos y nosotros no los aprovechamos".

Final de partido 'caliente'

"Bueno, la impotencia de no jugar la final... es normal. Pero pedimos calma y respeto al Real Madrid".

