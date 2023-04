Ancelotti saca pecho del triunfo en El Clásico: "La caldera ha vuelto a coger temperatura"

El Real Madrid se clasificó para la final de la Copa del Rey tras lograr una fantástica victoria frente al FC Barcelona y darle la vuelta a una eliminatoria que parecía altamente complicada. El cuadro blanco tuvo en Benzema a su mejor futbolista para guiar a los suyos a la remontada.

Carlo Ancelotti, técnico madridista, analizó el partido en la rueda de prensa posterior y se mostró muy satisfecho con lo conseguido. Especialmente, recalcó el buen hacer del actual Balón de Oro sobre el terreno de juego, ya que Benzema consiguió un hat-trick que le hizo ser el mejor jugador del partido.

Tampoco se olvidó del buen papel de los veteranos del equipo como Luka Modric o Toni Kroos, pues señaló su "experiencia" como algo clave en este tipo de partidos. También tuvo palabras de halago para Camavinga, que desempeñó un partido perfecto desde el lateral izquierdo, posición que no es la suya.

Partido completo

"Ha sido un partido completo, porque si no lo es tú no ganas aquí 0-4. Hemos leído bien el partido después de la primera parte. El primer gol cambia la dinámica y en la segunda parte hemos hecho mucho daño".

Camavinga y su nivel

"Es muy joven y está en un momento muy bueno". Ya sea de pivote o de lateral izquierdo, se está acostumbrando a realizar grandes partidos. Ha ganado el duelo con Raphinha y ha jugado muy bien".

Kroos y Modric

"Son partidos donde la personalidad y la experiencia del jugador son muy importantes. He intentado mezclar la juventud de Valverde o Kroos con su experiencia. Los dos han hecho esta noche un partido muy espectacular".

Osasuna en la final

"Lo de Jagoba fue una broma, pero es la realidad. Va a ser una final con un ambiente muy bonito".

Cambios respecto a otros Clásicos

"La experiencia que hemos tenido en los últimos Clásicos ha sido muy parecida. El planteamiento ha sido prácticamente el mismo, solo he cambiado la posición de Rodrygo y Valverde. Los pequeños detalles como el primer gol han cambiado el partido".

Benzema

"El trabajo que ha hecho Benzema en el parón ha sido muy bueno. Con la condición física que tiene y el talento ha encontrado su mejor nivel. Está en un momento óptimo".

Vinicius y su cambio

"Ha sido un partido con algunos contactos, ha sido un partido con nervio. En un partido importante puede pasar y a Vinicius le he quitado porque no tenía sentido que estuviese en el campo. Tenía amarilla y no quería correr riesgos".

Confianza tras la goleada

"Estoy orgulloso porque la caldera ha vuelto a coger la temperatura. Es el momento más importante de la temporada y estamos al nivel".

Reivindicarse

"¿De qué me voy a reivindicar? De nada. Estoy muy feliz porque tengo unos buenísimos jugadores y un gran club".

Otro Balón de Oro para Benzema

"Sigue siendo uno de los mejores jugadores que el mundo tiene en este momento. Como he dicho, Karim marca las diferencias".

Problemas pese a las derrotas

"Creo que los dos últimos partidos a pesar del resultado negativo no hemos perdido la confianza. Hemos cambiado unos pequeños detalles y nada más".

