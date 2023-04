Ancelotti ya mira a El Clásico: "Tenemos solo un pensamiento en la cabeza y es ganar el miércoles"

El Real Madrid se llevó una contundente victoria frente al Real Valladolid y sumó tres puntos y una inyección de energía para el siguiente compromiso de la temporada. El Clásico de Copa del Rey enfrenta a los blancos contra el FC Barcelona y Carlo Ancelotti dejó entrever en rueda de prensa que dicho encuentro ya está en sus cabezas.

El técnico madridista también analizó el encuentro de Karim Benzema, que fue la principal figura al anotar tres goles, y de la disposición elegida sobre el terreno de juego. El italiano apostó por cuatro delanteros y fruto de ello fue la goleada conseguida frente al Valladolid.

Otro de los temas a tratar en la comparecencia ante los medios fue el futuro de Ancelotti. El entrenador no quiso entrar al trapo con ello y aseguró que "dejará de hablar en los próximos días y meses" del asunto, puesto que las preguntas no pararon de sucederse.

Último tramo de la temporada

"Hoy empieza el último tramo de la temporada. Les he dicho a los jugadores lo mismo, el año pasado empezó este tramo con distintas sensaciones. Muy buen partido hoy, aunque hemos sufrido al principio. Salimos de este partido con buenas sensaciones, ha vuelto el acierto que hemos tenido casi siempre. Los delanteros han sido muy eficientes y combinado con eso el partido ha sido muy completo".

Benzema y sus goles

"Los cuatro de ataque han cumplido sin problemas. Han alternado con movimientos, mucha velocidad, han atacado detrás de la línea. Trabajamos para obtener esto y ha estado todo muy bien. El partido de Karim ha sido muy bueno, ha marcado tres goles en siete minutos y el trabajo que ha hecho en el parón le ha ayudado".

Lesión de Rüdiger

"Estaba mucho mejor hoy. No creo que sea un problema serio, pero le harán una serie de pruebas y valoraremos si podrá estar o no frente al Barcelona".

Futuro en el banquillo

"La seguridad me la da el equipo que tengo, los jugadores, el cariño que me da el club. Este año podemos pelear hasta el final, espero que sea como el año pasado. No hablaré de mi futuro en los próximos días y en los próximos meses. Os cansará a vosotros y a mí".

Llamada de Brasil

"No he recibido ninguna llamada ni ningún WhatsApp. Mi teléfono no lo conocen muchas personas".

Rendimiento de Rodrygo

"Rodrygo quería cambiarlo, pero he preferido cambiar a Vinicius porque ha jugado más minutos con Brasil. Rodrygo es una posibilidad que pueda jugar porque está en un buen momento, pero es muy complicado hacer la alineación para el miércoles. No es una eliminatoria normal, tenemos desventaja y algo tenemos que hacer. Pueden ser noventa minutos o más, pero teniendo a Rodrygo estoy más tranquilo".

Destino final

"Si te digo la verdad, no lo sé. Como he dicho ayer, mi contrato caduca en 2024, y mi idea es seguir aquí porque están contentos conmigo en el Real Madrid. Te digo una fecha: 2024".

Cuatro delanteros

"Hemos ido cambiando. Depende de la posición del equipo cambiando. Hoy Asensio ha pasado del interior al extremo. Hemos tenido a Rodrygo por fuera, porque tenían dificultades para presionarlo. Asensio ha jugado más libre en la primera parte".

Remontada frente al Barça

"Estamos preparados al 100%, no tengo ninguna duda. Tenemos solo un pensamiento y es el de ganar el miércoles".

