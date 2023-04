El Real Madrid recibe al Valladolid en el regreso de La Liga con la mente en El Clásico de Copa

Partido de esos que suelen llamar trampa para el Real Madrid. El conjunto blanco recibe este domingo al Real Valladolid en el Santiago Bernabéu a las 16:15 horas de la tarde en el duelo correspondiente a la jornada 28 del campeonato nacional de Liga. Los de Ancelotti regresan al torneo de la regularidad después de un parón de selecciones que ha ayudado a calmar las aguas.

El equipo merengue no guarda un buen recuerdo de la última jornada de La Liga. Los blancos visitaron el Camp Nou con la esperanza de reengancharse a la pelea con el Barça, pero sucumbieron en territorio hostil y ahora están a 12 puntos del conjunto azulgrana en la clasificación.

Por tanto, las esperanzas del equipo de Ancelotti por intentar pelear por La Liga casi que se han esfumado a pesar de que restan todavía diez jornadas, el periodo en el que se decidían los títulos como decía el 'sabio' Luis Aragonés. Sin embargo, parece que los de Xavi Hernández ya han puesto la directa hacia el título. Además, cuando el Real Madrid salte al césped del Santiago Bernabéu ya sabrá lo que ha hecho el conjunto catalán.

[La alineación del Real Madrid ante el Real Valladolid para el partido de La Liga]

Carlo Ancelotti tiene dos bajas importantes en defensa. Una de ellas, la de Ferland Mendy, por lesión. El jugador francés ha caído esta semana y estará fuera de los terrenos de juego alrededor de un mes. Semanas claves para el Real Madrid que tiene el calendario completo en abril con encuentros de Liga, Copa y Champions.

Además de Mendy, tampoco estará Nacho Fernández, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Así pues, la duda en defensa es saber si ocuparán Militao y Rüdiger el eje de la zaga con el regreso de Alaba al lateral zurdo, o si caerá Camavinga a esa posición y será Alaba quien reemplace a uno de sus dos compañeros en el centro de la defensa. Por la banda derecha se espera la entrada de Lucas Vázquez en lugar de un Carvajal en mala forma y que ha estado con la Selección.

Karim Benzema y David Alaba junto a Carlo Ancelotti en un entrenamiento Europa Press

En el centro del campo, Ancelotti también tiene que resolver algunas dudas. Toni Kroos será titular, ya que el alemán está descansado al no tener convocatoria internacional. Pero no están claros quienes serán sus acompañantes. Lo más probable es que jugadores como Modric y Valverde, que han acumulado muchos minutos con sus selecciones, partan desde el banquillo. Tchouameni se perfila como pivote y el otro puesto podría ser para Ceballos o para Camavinga si no cae al lateral.

Y donde menos dudas tiene el conjunto merengue es en la punta de ataque. Vinicius y Rodrygo acompañarán a un Benzema que, como todo el equipo, tendrá que medir su estado de forma de cara a ese trascendental duelo de Copa del Rey frente al FC Barcelona en el Camp Nou.

[Ancelotti ya no piensa en la retirada después del Real Madrid: "Brasil me quiere y me encanta"]

Los blancos se juegan en apenas dos semanas toda la temporada. Más allá del duelo contra el Valladolid, que parece casi de trámite suceda lo que suceda, el próximo 5 de abril se verán las caras contra el Barça por un puesto en la final de la Copa del Rey y una semana después tendrán la ida de los cuartos de final de la Champions en el Santiago Bernabéu frente al Chelsea.

Un Valladolid en apuros

Por su parte, el Valladolid visita el Santiago Bernabéu con ganas de dar la sorpresa para intentar escapar de los puestos de abajo. Ahora mismo están fuera de descenso, pero con solo dos puntos de margen. La derrota del Espanyol frente al Girona les favorece, pero tendrán que estar muy pendientes de los resultados de equipos como el Almería o el Valencia, quienes marcan la frontera del abismo con 26 puntos por los 28 del equipo de Pacheta.

[El calendario del Real Madrid en el mes de abril: Liga, Copa del Rey y Champions League]

El técnico tendrá la baja de Darwin Machís que sigue tocado por un problema muscular. Además, hay varios jugadores como Larin o Hongla que arrastran un importante cansancio acumulado debido a haber viajado con sus selecciones. Otra duda en el vestuario pucelano es la presencia de Fresneda en el lateral derecho.

Pacheta, en imagen de archivo. EFE

Quien será baja segura es Javi Sánchez, canterano del conjunto blanco y que está sancionado. Su plaza la ocupará con casi total seguridad El Yamiq. En la parcela ofensiva, Iván Sánchez tiene opciones de ser titular debido a los problemas físicos que arrastra un jugador muy importante como Plata. No obstante, el atacante quiere estar en el duelo del Santiago Bernabéu.

[La recta final de Luka Modric: los meses claves para decidir su difícil futuro en el Real Madrid]

El Valladolid necesita los tres puntos para poner fin a una racha muy irregular de resultados después de solo haber ganado un partido de los últimos cinco que ha disputado. Pacheta confía en sacar algo positivo del coliseo blanco apuntando al carácter de sus jugadores: "Tenemos que competir, ser duros y tener la sensación de que podemos ganar".

Real Madrid - Valladolid

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Camavinga; Tchouameni, Ceballos, Kroos; , Vinicius y Benzema.

Valladolid: Asenjo; Luis Pérez, Joaquín, El , Olaza; Kike Pérez, , Aguado; Plata, , Óscar Plano.

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (Comité Canario).

VAR: Ignacio Iglesias Villanueva (Comité gallego).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 16:15 CET (20:00 GMT).

Sigue los temas que te interesan