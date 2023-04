Ancelotti ya no piensa en la retirada después del Real Madrid: "Brasil me quiere y me encanta"

Vuelve la acción al Santiago Bernabéu y Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación. El italiano habló ya con la derrota en el Camp Nou digerida durante el parón y con un horizonte cercano en el que el protagonismo recae sobre la Champions League y la Copa del Rey. La Liga, con los culés a 12 puntos, pasa a segundo plano.

Aún así, el Real Madrid debe recibir este domingo al Valladolid sin opción al fallo para no entrar en crisis. En cuatro días buscará remontar el cruce de Copa contra el Barça y solo en once se mide ya al Chelsea en la ida de los cuartos de Champions. Crucial volver a la senda de la victoria desde el duelo contra el Pucela.

El tema central de la rueda de prensa fue, sin embargo, el futuro del propio Ancelotti. Durante el parón, de lo que más se ha hablado ha sido de su puesto que peligraría por la situación actual del Madrid y de la oferta que tiene sobre la mesa para convertirse en el siguiente seleccionador de Brasil.

[Xabi Alonso habla de Ancelotti y la opción de ser su relevo en el banquillo del Real Madrid]

Situación del equipo

"Los que han vuelto de sus selecciones están en buena forma y los que han trabajado aquí están bien. Mala suerte la lesión de Mendy, pero por lo demás estamos preparados".

Su futuro está claro

"El tema es bastante sencillo. No me sorprenden los rumores, pero no me preocupa. Lo que me preocupa es cumplir con este club, con este equipo. Todo está bastante claro: yo sigo aquí hasta que el Real Madrid me lo permita. Todo está bien. Yo noto el cariño del presidente de la afición, de los jugadores. El ambiente está tranquilo y tenemos dos meses para intentar ganar títulos".

Tentado desde Brasil

"Cada uno puede opinar lo que quiera, pero la realidad es que tengo contrato, quiero cumplirlo y no porque esté escrito sino porque me gusta este club. A la terminación de mi contrato no lo sé, el futuro nadie lo conoce".

Agradecido por el interés

"La realidad es que Brasil me quiere y me encanta, me hace mucha ilusión. Pero hay que respetar las cosas hechas, que es un contrato que quiero cumplir".

Retirarse tras el Madrid

"No. Ya lo veremos".

Rumores en la prensa

"El ambiente es tranquilo y estamos focalizados en lo que hay que hacer. Lo que se habla en la prensa, de mi contrato, de si me voy o no, de las renovaciones... no lo tratamos en el vestuario. No me preocupan a mí ni al club ni a los jugadores".

Vinicius, durante un entrenamiento. REUTERS

Ruido sobre Vinicius si jugara en otro equipo

"Y si mi abuelo tuviera ruedas sería un carro. Eso no es un problema. Es fútbol".

Vinicius Tobías

"Vinicius Tobías tiene mucha proyección, está muy bien, pero su tema contractual se hablará a final de temporada".

Lesiones de Mendy

"Nuestros problemas con las lesiones son los mismos que tienen otros equipos. Es la exigencia del fútbol. Mendy no ha tenido una temporada afortunada por las lesiones. Es muy importante para nosotros, aunque creo que lo hemos reemplazado bien".

El presidente de la Federación de Brasil

"No lo conozco. Si quiere hablar conmigo, yo estaría encantado de encontrarme con él y saludarlo".

Sigue los temas que te interesan