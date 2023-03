Ancelotti juega al despiste para El Clásico: "Estoy pensando en poner a Vinicius en la derecha"

Bromista y relajado. Así se mostró Carlo Ancelotti en rueda de prensa a un día de jugar El Clásico de Liga en el Camp Nou. El técnico italiano compareció este sábado ante los medios de comunicación y habló acerca del planteamiento blanco de cara a un partido en que el campeonato doméstico se pondrá en juego.

Sorprendió cuando le preguntaron sobre el duelo entre Vinicius y Aráujo, planteando la opción de cambiar al brasileño de banda para probar nuevas variantes. Luego reculó Ancelotti, aunque dio pistas de lo abierto que puede ser el dibujo con el que salga el Real Madrid al campo.

También fue interesante sobre lo que dijo sobre su futuro en el Real Madrid ("Me quedaría aquí toda la vida", apuntó) y cómo puede influir en ello acabar la temporada levantando o no títulos.

Futuro en el Madrid

"Es una evaluación que tiene que hacer el club. Yo ya he dicho que me quedaría aquí toda la vida, pero eso es imposible. Yo quiero seguir y espero que sea así. Lo que decida el club no es importante, porque yo disfruto cada día. Si el club me quiere tres meses, pues disfrutaré tres meses. Si son tres años, tres años. Estaré agradecido con el club toda la vida".

Seguir sin ganar títulos

"Las reglas escritas cambian... y las no escritas, también. Pero yo creo que vamos a ganar un título, entonces el tema se acaba".

Caer en El Clásico, adiós a la Liga

"No lo sé, porque yo sólo quiero ganar y sólo pienso en ganar. Si no, lo pensaremos después".

Modric y Kroos

"Me sorprende que se dude de ellos, porque son los mejores".

La Champions, más fácil

"Los datos dicen que tenemos desventaja en la Copa y en la Liga, donde no tenemos desventaja es en la Champions. No sé qué puede pasar. Mañana podemos recortar la desventaja en la Liga".

Qué partido espera

"Es muy difícil qué partido será mañana, cada partido tiene su historia. El Barça ha defendido mucho en la Copa porque se adelantaron. El partido es distinto en función de lo que pasa en el partido".

Estilo del Barça

"Más que pragmatismo, veo un equipo muy sólido atrás, que ha encajado pocos goles. Ha tenido un compromiso colectivo importante y eso les ha permitido ganar cuando han tenido que sufrir".

Sin el factor Bernabéu en Champions

"El año pasado la vuelta en casa nos ayudó. No sé si es una desventaja. Creo que no cambia mucho por la regla de la no diferencia de goles fuera de casa".

Vinicius vs. Araújo

"Ha tenido más dificultad en los últimos partidos. Pero siempre es Vinicius. Su movilidad le puede ayudar mañana. Estoy pensando en ponerlo a la derecha. Puede jugar en la derecha".

Benzema y lo de Vinicius

"Benzema está bien. Obviamente no es en serio que Vinicius jugará por la derecha. Pero la movilidad es un problema para defender. Jugará por la izquierda con más movilidad".

Camavinga, sustituto de Casemiro

"Camavinga lo está haciendo bien, igual que Tchouaméni en la primera parte de la temporada. Los dos han reemplazado a una leyenda como Casemiro. Con los dos el Madrid puede plantear el futuro muy bien para reemplazar a un jugador que ha sido una leyenda".

Plan para El Clásico

"El plan lo tenemos. Nos conocemos muy bien los dos equipos. No hay secretos. Cómo puedes crear problemas y evitarlos es el planteamiento que siempre hacemos hasta que pite el árbitro".

Momento de forma

"Desde el 22 de enero el equipo lo ha hecho muy bien. Los datos físicos y técnicos lo confirman. Estamos en un buen momento y estamos ilusionados. El equipo ha mejorado mucho, es más sólido atrás y somos más eficaces delante, al margen de algunos partidos. Se puede hacer bien hasta el final".

Militao

"Pierdo credibilidad cuando digo que Vinicius es el mejor del mundo. Soy honesto, no digo que es el mejor, pero de los mejores. Rápido, contundente, gran cabeceador. No le falta nada. Un defecto, no siempre está al cien por cien concentrado y no es tan guapo".

