La alineación del Barcelona ante el Real Madrid para El Clásico de La Liga

El Clásico ya está aquí. La Liga se puede decidir este domingo en el Camp Nou, donde se enfrentan un Barcelona y un Real Madrid a los que separan nueve puntos en la clasificación. Los culés pueden asestar el golpe definitivo, mientras los blancos tienen la oportunidad de acercarse y meter mucha presión a su rival de cara al tramo final de la temporada.

¿Con qué se lo jugará el Barça? Xavi no podrá elaborar el once que más le gustaría para un partido de este calibre. El cuadro azulgrana cuenta con las bajas de dos de sus mejores futbolistas: Pedri y Ousmane Dembélé. El centrocampista canario se estaba recuperando de su última lesión, pero finalmente no será convocable para El Clásico.

Por tanto, se espera un equipo muy parecido al visto en las últimas semanas en los partidos del Barça. La defensa pasa por la clave Araújo, el centro del campo no ofrece demasiadas alternativas y en ataque se espera el mismo que en El Clásico de Copa, pero con el importante añadido de Lewandowski.

[Benzema no se pierde El Clásico: las bajas de Barça y Madrid entre lesiones y sanciones]

La responsabilidad bajo palos recae para Marc-André ter Stegen. El portero alemán, que apenas ha encajado ocho goles en Liga a estas alturas, es el mejor seguro para su equipo. Es importante escoltarle bien y Xavi tendría preparada una defensa que ya en Copa frenó a los blancos, aún provocando las críticas por el pobre juego que ofreció ofensivamente en pos de reforzar la parte de atrás.

La pareja de centrales estará formada por el francés Jules Koundé y el danés Christensen, ya que el uruguayo Ronald Araújo será desplazado al lateral derecho. Ahí ha dejado grandes duelos con Vinicius en los últimos Clásicos y sigue siendo la mejor opción para tratar de frenar al brasileño, el jugador con más peligro del Madrid. La banda izquierda será para un Alejandro Balde que se ha consolidado este año.

La posible alineación del Barcelona ante el Real Madrid

En el centro del campo, todo vuelve a estar condicionado por la baja de Pedri. Xavi esperó hasta el final y, de haber contado con él, le habría dado la titularidad. No será así y, por tanto, el técnico catalán mantendrá la estructura vista recientemente. Sergio Busquets estará en el pivote por detrás de Frenkie de Jong y Franck Kessié.

El rol de Gavi volverá a ser el de caer a la banda izquierda. Sin Dembélé por lesión, renuncia también Xavi a jugadores como Ansu o Ferran para apostar por su '6' y las ayudas que pueda hacer al centro del campo. En la otra banda estará el brasileño Raphinha, que ha dado goles importantes al equipo en las últimas jornadas. En el centro estará Robert Lewandowski, la principal amenaza azulgrana.

Sigue los temas que te interesan