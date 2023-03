Didier Deschamps zanja la polémica con Benzema: "El tema está cerrado"

Parece que las aguas vuelven a tranquilizarse en el seno de la selección francesa de fútbol. Tras los últimos cruces de palabras entre Didier Deschamps y Karim Benzema, la polémica parece haberse disuelto tras los últimos comentarios del entrenador galo. Con sus palabras, se pone fin a una disputa que comenzó con la salida del delantero de la convocatoria del Mundial de Qatar.

Didier Deschamps se ha mostrado muy serio en su comparecencia ante los medios y no ha querido darle más pábulo al asunto, por lo que no está dispuesto a hablar más de lo sucedido entre él y el jugador. Unas declaraciones con la que ha tratado de zanjar una polémica que venía azotando fuertemente a la selección del país desde el pasado mes de noviembre.

"No consumo las redes sociales. Tuve la oportunidad de expresarme recientemente para decir lo que había pasado. Para mí es un tema que está cerrado y zanjado. No tengo nada que volver a comentar", declaró tras dar a conocer a los convocados para los compromisos de Francia contra Irlanda y Países Bajos a finales del mes de marzo.

Además, aseguró que no va a realizar más referencias a uno de los delanteros históricos del país. De hecho, tras el rifirrafe entre ambos, Benzema decidió poner fin a su andadura en la selección como medida drástica a la continuidad de Deschamps en el cargo tras el Mundial.

"Después, sois libres todos de hacer un debate. Conocemos las perturbaciones que estas cosas producen. No tendréis más palabras de Benzema más allá de lo que he respondido hoy. Tomé la palabra para decir lo que había pasado y ya es algo del pasado", sentenció el técnico francés ante los medios en la rueda de prensa.

Deschamps y Benzema, con la selección de Benzema Reuters

El motivo de las discrepancias de ambos, pese a iniciarse tras apartar al '9' del Real Madrid en el 'caso Valbuena', se incrementó tras el cruce de declaraciones por su abrupta marcha del Mundial. Tanto uno como otro se acusan de ser los causantes de dicha fractura y Benzema le tachó de "mentiroso", algo que de lo que se defendió el seleccionador en su última aparición pública.

Halagos para Camavinga

Para quién si tuvo palabras amables Deschamps fue para Eduardo Camavinga. El gran rendimiento del centrocampista del Real Madrid en sus últimas apariciones y su polivalencia han hecho que el seleccionador del país vecino confíe en él para llevárselo a los dos próximos compromisos de Francia.

Aún así, el seleccionador reconoció que utilizará al jugador como lateral izquierdo. En dicha posición ya fue utilizado por el técnico en el Mundial de Qatar debido a la lesión de Lucas Hernández. Además, también sumó minutos con el conjunto blanco en dicha demarcación, por lo que ha terminado convenciendo a Deschamps.

"A Eduardo lo puse ahí porque en este parón de selecciones lo considero lateral izquierdo. Evidentemente, como otros jugadores, tiene una polivalencia interesante, pero en este parón me lleva a tener más garantías en esta posición. No se sorprenderá, ya he tenido conversaciones con él antes y últimamente hablamos sobre su utilización en la selección francesa en esta demarcación", declaró.

