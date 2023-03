La 'rebeldía' de las leyendas del Madrid: Benzema renueva, Kroos y Modric hacen méritos

Qué más se les puede a Karim Benzema, Toni Kroos y Luka Modric en este punto de sus carreras. Después de haberlo conseguido todo en el Real Madrid durante más de una década -nueve años en el caso del alemán- son leyendas vivas del club. Pero eso no puede opacar lo que todavía aportan al equipo.

Los tres vienen de ser protagonistas en la gran eliminatoria contra el Liverpool. Benzema hizo tres de los seis goles del Madrid entre la ida y la vuelta, Kroos lo bordó en el Santiago Bernabéu y Modric maravilló técnicamente además de haber jugado casi todo el cruce completo (170 minutos de 180).

Benzema, Kroos y Modric son tres de los siete jugadores del Madrid que acaban contrato en junio. Los suyos son los casos más delicados, dada la vigencia y relevancia de todos ellos en la historia reciente de la entidad blanca. Mucho se ha hablado acerca de este asunto, se ha dudado de ellos y al final siguen demostrando que es de justicia que sean ellos los que decidan su final.

Llegados a mediados de marzo, con solo dos meses y medio para acabar sus contratos, poco a poco se debe ir aclarando el panorama de las renovaciones. Benzema renovará. La propuesta la tenía sobre la mesa automáticamente desde que ganó el Balón de Oro. Unas declaraciones suyas antes de la final de la Supercopa de España dejaron la firma un poco en el aire, pero ya es un hecho que seguirá.

Un año más, hasta 2024, confirmó el diario L'Équipe esta semana. El '9' cumplirá sus 36 en diciembre vistiendo de blanco, aunque el Madrid agitará su delantera de cara a la próxima temporada. Mariano, otro que acaba contrato, se despide, Álvaro Rodríguez sube al primer equipo y se valora si fichar o no otro jugador de ataque.

Benzema se señala el escudo del Real Madrid tras marcar. REUTERS

No está siendo una temporada sencilla para Benzema tras ser el mejor del mundo durante la pasada campaña. Ha sufrido siete lesiones, a lo que suma la decepción de perderse el Mundial de Qatar por una polémica decisión de Deschamps. Este miércoles, tras hacer el 1-0 ante el Liverpool, se fue cojeando por un golpe en la tibia, pero él mismo confirmó que no había riesgo de perderse El Clásico del domingo.

Aún así, Karim suma 19 goles en 28 partidos y puede presumir de haber marcado en todas y cada una de las seis competiciones que ha jugado el equipo esta temporada. La falta de continuidad ha evitado que sus números sean aún mejores, pero en el vestuario tienen fe en lo que pueda deparar su final de curso.

Lo que merecen Modric y Kroos

En cuanto a Modric y Kroos, Ancelotti retrató genialmente su situación tras el partido contra el Liverpool de vuelta: "Ha sido un partido muy bueno de Toni y Luka. El equipo podía tener un poco de miedo a la hora de manejar el balón para evitar la presión del rival, pero ellos sacan la pelota muy bien desde atrás".

Al equipo le ha acompañado esta temporada el soniquete de que Modric y Kroos no pueden jugar juntos, tras la salida de Casemiro y el empuje de jóvenes como Valverde, Camavinga, Tchouaméni y hasta Ceballos. Para Carlo, está claro: "Modric y Kroos no juegan por la carrera que han hecho, sino porque lo merecen".

Dicho esto, no se puede tener claro que los dos vayan a seguir el próximo año. Se insiste en que no dependerá de si se ficha o no a Jude Bellingham, por lo que foco está puesto en su rendimiento y en sus ganas. Modric ha expresado con claridad su deseo de seguir, pero todavía no tiene una propuesta para renovar. Kroos, al contrario, mantiene el misterio sobre si decidirá jugar otro año o retirarse.

Su participación tampoco es que haya caído en picado en el equipo. Son el sexto (Kroos) y el noveno (Modric) en el orden del reparto de minutos de Ancelotti, superando ambos los 2.000 (2.611 y 2.339, respectivamente). Si se compara con la temporada 2017/2018, hace cinco años cuando se ganó La Decimotercera, la posición de ambos es muy parecida y van camino de igualar los minutos jugados.

Ancelotti da instrucciones desde la banda a los jugadores del Real Madrid. REUTERS

Es la 'rebeldía' de tres leyendas del Madrid. La combinación de sus partidos jugados en el equipo blanco supera los 1.500. Una absoluta barbaridad, igual que el palmarés que han conseguido reunir. La afición se lo reconoce, tal y como se vio en la ovación cerrada que dedicó a Karim, Luka y Toni cuando Ancelotti les cambió este miércoles.

Nunca se sabe cuándo será la última vez. Por si acaso, el madridismo y ellos mismos han empezado a tomárselo así en cada encuentro. Son los sentimientos que producen pensar en una despedida que algún día llegará. La de Benzema, como mínimo, queda aplazada hasta 2024. Ya se verá las de Modric y Kroos, pero por falta de méritos no será.

