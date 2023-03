Guiño de Messi a Mbappé para que siga en el PSG y se aleje del Real Madrid

Los rumores sobre las estrellas del Paris Saint-Germain están a la orden del día. Mientras Neymar se perderá lo que resta de temporada 2022/2023 por lesión, se continúa hablando de si el brasileño seguirá o no la próxima campaña en el Parque de los Príncipes, así como se especula con lo mismo sobre Leo Messi y Kylian Mbappé.

En Francia se asegura que al menos uno de los tres se irá en verano. Al mismo tiempo que también se relaciona a Mbappé con el Real Madrid. Sin embargo, parece que hay alguien que se aleja de todo este tipo de comentarios. Ese no es otro que un Messi que parece dispuesto no solo a renovar con el PSG, sino a tratar de hacer todo lo posible para jugar más tiempo con Kylian.

Así lo confiesa en declaraciones para los medios del PSG. Y lo hace en el marco de hablar acerca de la victoria de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar: "Fue algo impresionante. Fue algo muy lindo, todo lo que me tocó vivir. Muy difícil de explicar porque es un sueño de toda la vida que pudimos hacer realidad, el cual pudimos compartir con la gente de Argentina, la manera que lo festejaron... La verdad que esperábamos que fuese una locura pero no tanto como en la realidad".

Mbappé y Messi, celebrando un gol con el PSG en la temporada 2022/2023 Matthieu Mirville / ZUMA Press Wir / DPA

"Un momento que va a quedar para el resto de nuestra vida para nosotros, que tuvimos la suerte de jugarla, y para toda la gente de Argentina", agrega un Messi que a continuación se refiere a la final y a la actuación en ella de Mbappé: "Fue una final de infarto, una locura como se dio el partido. El partido que hace Kylian también, siendo protagonista de tres goles en una final y no poder ser campeón es impresionante...".

Es entonces cuando aprovecha el momento para lanzar un guiño a su compañero: "Él la ganó también y sabe lo que es ser campeón del mundo. Ahora es lindo poder compartir el mismo equipo y ojalá podamos hacer cosas lindas también en París". Un comentario con el que también quiere alejar los rumores sobre su relación con Mbappé.

The Best

Precisamente, esa victoria con la Albiceleste en la Copa del Mundo desencadenó su triunfo en los Premios The Best de la FIFA: "Me siento muy bien como dije varias veces. El primer año me costó la adaptación a París por diferentes motivos, pero desde que empecé esta temporada la empecé diferente, con mucha ilusión, muchas ganas... Más acomodado al club, la ciudad, todo lo que significa París".

"Toda mi vida fue así. La dedicación, el trabajo, el esfuerzo y querer cada día más. Me tocó venir a un nuevo club y la ilusión de poder conseguir títulos con el PSG, poder conseguir los grandes objetivos que nos planteamos", añade Messi. Por último, habla de la 'final' contra el Bayern Múnich en los octavos de la Champions League, duelo que afirma que se "resolverá por pequeños detalles".

