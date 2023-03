Noche histórica de Mbappé con el PSG: máximo goleador del club y unas reveladoras palabras

Kylian Mbappé vivió una de las noches más emotivas de su carrera deportiva. El delantero del Paris Saint-Germain se convirtió en el máximo goleador histórico del club al superar a otra leyenda de la entidad como es Edinson Cavani. Su gol frente al Nantes le dejó en solitario en la cima del pichichi del cuadro francés.

Con un total de 201 goles, Mbappé ha destrozado el registro goleador del delantero uruguayo. Con su gol ante el Nantes, cerró una nueva goleada del PSG en la Ligue 1 para redondear su histórica noche. Lo hizo en el minuto 92, cuando el encuentro estaba a punto de finalizar. Un tanto que sirvió para redondear la victoria de los suyos por 4-2 y donde también anotaron Messi o Danilo Pereira.

Por detrás, a parte de Cavani, ha dejado otros nombres de calado como son Zlatan Ibrahimovic, Pedro Miguel Carreiro (Pauleta) o el propio Neymar. De hecho, el atacante brasileño está ubicado en la cuarta posición de máximos artilleros del cuadro parisino con un total de 118 goles.

Apenas ha tardado seis años en consolidarse como goleador histórico del equipo. Desde que fichase en 2017 por el PSG, su trayectoria anotadora ha sido espectacular. Anotó el primero contra el Metz el 8 de septiembre de 2017 y acredita un promedio de 0.81 por partido, es decir, una cifra que se acerca mucho al gol por duelo.

También se ha posicionado como uno de los delanteros más voraces que han jugado en la Ligue 1. En la competición francesa suma 153 goles, aunque lejos de los 299 de Delio Onnis. El argentino es líder en solitario en dicha faceta y ve cómo Mbappé amenaza su reinado, donde ya se ha coronado máximo goleador las cuatro últimas temporadas.

Palabras sobre su futuro

Kylian Mbappé no perdió la oportunidad de hablar ante lo micrófonos tras lograr ese hito con el PSG. El delantero francés quiso recalcar lo a gusto que se encuentra en el equipo y que "juega para la historia". Además, recibió un homenaje del club al conseguir dicha hazaña, lo que provocó que se llevase una atronadora ovación de todos los aficionados presentes en el Parque de los Príncipes.

"Jugar en el PSG es especial para mí. Si alguien me hubiera dicho que iba a marcar un gol con el brazalete de capitán para batir el récord, no me lo habría creído. Es un logro personal, pero estoy aquí por los logros colectivos. Gracias a todos mis compañeros, a mis entrenadores, a la directiva y a los aficionados, que me lo han dado todo aquí. Vamos a Múnich a clasificarnos, estamos decididos, hemos recuperado la confianza"

