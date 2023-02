Agnelli, sobre la Superliga: "La previsibilidad del fútbol europeo es una sentencia de muerte"

Andrea Agnelli, quien dimitió como presidente de la Juventus tras las acusaciones de fraude fiscal, ha hablado en una entrevista con Telegraaf para analizar el proyecto de la Superliga Europea. Para el exdirigente de la Vecchia Signora, la idea está más viva que nunca.

"La UEFA gobierna todo y no es propietaria de nada. La brecha entre la Premier League y otras ligas es cada vez más grande y se está volviendo insostenible. La Superliga es necesaria porque si el fútbol sigue siendo tan predecible, la gente se alejará cada vez más de los estadios", fueron sus declaraciones más destacadas.

"Hay que romper el monopolio de la UEFA para dar a los clubes un futuro financieramente estable. Un futuro en el que no se hundan si no consiguen clasificarse para el fútbol europeo en una ocasión. Eso es un fastidio para cualquier club", añadió.

[El decálogo de la Superliga: abierta con hasta 80 equipos, divisiones, salarios regulados...]

Agnelli, en la entrevista con el citado medio, expuso ejemplos concretos para valorar la Superliga: "El sistema actual deja sin opción a equipos históricos como Anderlecht, Celtic, Benfica, Panathinaikos o Estrella Roja, por citar algunos. Ha habido casos dramáticos: el Ajax se proclamó campeón de Holanda en 2019, ganó la copa y la Supercopa y jugó semifinales de la Champions League. Dos meses después, el club podría haber quedado eliminado en la ronda preliminar de la nueva Champions League", recordó.

Andrea Agnelli también lamentó que los presidentes de la UEFA y la FIFA permanezcan en el cargo sin que aparezca ningún competidor. "Ceferin e Infantino llegarán hasta donde puedan para mantenerse en el poder", lamentó.

Sobre si había vuelto a hablar con Ceferin, presidente de la UEFA, dijo: "No. De hecho, no tengo ningún problema con él. Si me llama, le cogeré el teléfono. La amistad y los sentimientos no se interponen en los negocios personales. Aleksander es el padrino de una de mis hijas".

Cabe recordar que el proyecto de la Superliga volvió a estar en la agenda a principios de febrero, siendo A22 Sports Management, la empresa promotora de la idea, la que presentó una segunda versión de la competición que, según ellos, subsana algunos defectos del primer borrador.

