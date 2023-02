Inglaterra empieza a dar la espalda a la UEFA de Ceferin: "Si fuera digno y responsable, dimitiría"

El informe sobre los actos ocurridos antes y después de la final de Champions League celebrada en el Stade de France, en París, amenaza a la UEFA como si de una bola de demolición se tratase. El organismo queda como "principal responsable" de unos altercados que pudieron acabar en tragedia y ya se piden cabezas, en concreto la de su presidente Aleksander Ceferin.

La comisión independiente encargada del informe responsabiliza a la UEFA, desde su posición como organizador, de fallos "catastróficos" como la ausencia de control o supervisión general de la seguridad y la protección o la mala planificación y la falta de planes de contingencia.

La indignación es máxima en Inglaterra, país que se convirtió en el principal apoyo de Ceferin en su guerra ante el nacimiento de la Superliga Europea.

El periodista David Conn firma este martes en The Guardian una columna en la que pide la renuncia de Ceferin tras la publicación del informe. Lo hace con mensajes tan contundentes como el que abre la opinión: "En una cultura digna y responsable, el presidente de la UEFA dimitiría tras las conclusiones relativas a la final de la Champions League".

Conn recuerda que la UEFA colocó la Champions como eje de su 'modelo' ético europeo, arraigado a los aficionados, que puso en valor contra la Superliga y quedó probada su negligencia como organizador. No solo hizo vivir a miles de seguidores del Liverpool una pesadilla, sino que trató de negar su responsabilidad atribuyéndosela a los ingleses.

Además, el informe considera que haber dado demasiada importancia a protegerse ante un eventual enfrentamiento entre aficiones -siendo la mayoría seguidores pacíficos- llevó a instalar puntos de filtrado de aficionados demasiado estrechos, lo que les exponía a ser víctimas de avalanchas. Durante horas, los aficionados estuvieron expuestos a los delincuentes, sin que actuara la policía, lo que multiplicó las agresiones.

Ante ello, los agentes les lanzaron gas mostaza, "un producto que no tiene cabida en la fiesta del fútbol", "totalmente inapropiado y desproporcionado, además de potencialmente letal", según el informe de 151 páginas, que señala que es casi milagroso que no hubiera víctimas mortales.

Alexander Ceferin con el trofeo de la Champions League

Por un error de traducción se colocaron cientos de agentes en el césped, mientras faltaban efectivos en los aledaños para ayudar a la evacuación cuando de nuevo los aficionados quedaron expuestos a los delincuentes.

Ceferin queda señalado de cara al aficionado, pero no ocurre lo mismo con las instituciones del fútbol. El dirigente esloveno será reelegido presidente de la UEFA en abril ante la ausencia de otros candidatos propuestos por las Federaciones. "Todo esto presenta una imagen devastadora de la UEFA y el estado del 'modelo' del fútbol europeo, una ausencia catastrófica de liderazgo, democracia y responsabilidad que no se puede permitir que continúe", concluye el periodista Conn en su columna en The Guardian.

Respuesta de la UEFA

La UEFA se pronunció tras la publicación del informe, pero se limitó a comprometerse a "aprender" de lo sucedido en París y afirmar que "cooperará estrechamente" con todos los actores implicados "con el fin de ofrecer finales excepcionales". Asimismo, aseguró en un comunicado que está revisando las recomendaciones del informe independiente "con el fin de introducir los cambios y disposiciones adecuados para garantizar el máximo nivel de seguridad para los aficionados en futuras finales".

Por último, el órgano rector del fútbol europeo volvió a pedir disculpas a los aficionados tanto del Real Madrid como del Liverpool que se vieron "afectados" por los incidentes ocurridos en los accesos al Stade de France: "En nombre de la UEFA, me gustaría pedir disculpas muy sinceramente una vez más a todos aquellos que se vieron afectados por los acontecimientos que se desarrollaron en lo que debería haber sido una celebración en el pináculo de la temporada del club", indicó Theodoridis, secretario general de la UEFA.

