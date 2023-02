La disculpa más sincera de Guardiola: "Pido perdón por mis comentarios, estoy muy avergonzado"

Pep Guardiola no está teniendo su año más fácil en el Manchester City. A las dudas con su renovación hace unos meses unió un rumbo irregular en la Premier League y es que el Arsenal de Mikel Arteta consiguió abrir una distancia considerable en el liderato con el resto de sus perseguidores. Sin embargo, en las últimas semanas, los citizen se han aprovechado de varios pinchazos de los londinenses para cerrar el hueco. Y también para tapar los rumores que apuntan a un descenso administrativo por sus irregularidades económicas.

Ahora, el Manchester City se sitúa a tres puntos de su gran rival, aunque los de Arteta tienen un partido menos. Para colmo, esta semana se enfrentan ambos en lo que será una gran batalla por el liderato. Sin embargo, a Guardiola hay otra cosa que le quita el sueño y fue la falta de respeto que cometió contra una leyenda como Steven Gerrard.

El técnico catalán bromeó con el famoso resbalón que tuvo el exjugador del Liverpool y que le costó una Premier League a los red. Horas después, el de Santpedor se mostró muy avergonzado por lo sucedido: "Pido disculpas a Steven Gerrard por mis comentarios innecesarios y estúpidos que dije la última vez sobre él. Estoy avergonzado de mí mismo, porque no se lo merece".

[Guardiola explota por la investigación al Manchester City: "Que nos bajen a cuarta división"]

Lejos de dejar ahí el tema, Pep insistió una vez, ya que consideraba que había supuesto un gran perjuicio también para su club: "Él sabe cuánto lo admiro a él y a su carrera. Me avergüenzo de mí mismo porque no se lo merece. No representé bien a mi club". Para finalizar, quiso dejar constancia de su disculpa ante los medios, ya que su ofensa había sido también ante las cámaras: "Me disculpé con él en privado, pero como el comentario fue público, mi disculpa también debe ser pública... Lo siento mucho por él, su esposa y su familia...".

Pep Guardiola, durante un partido del Manchester City EFE

Una vez superado ya el conflicto con Gerrard, Pep Guardiola también analizó brevemente el partido contra el Arsenal de la Premier League en el que los dos mejores conjuntos del campeonato intentarán dar un paso en la lucha por el título: "Hasta ahora son el mejor equipo de la Premier. Sabemos que será un partido duro desde hace semanas. Será una gran, gran batalla".

La batalla contra el Arsenal

El entrenador catalán también respondió a las críticas que están recibiendo por su irregularidad: "No creo que hace una semana estuviéramos fuera de forma y ahora estamos de vuelta. Cada partido es diferente, puedes jugar bien y ganar y todo es perfecto, pero mañana puedes perder. Hay muchos partidos por jugar. Mañana es importante, todo el mundo lo sabe... Tengo la sensación de que pueden pasar muchas cosas. Mañana puede ayudarnos a estar más cerca pero hay muchos partidos, muchos...".

Por último, confirmó que hay una estabilidad total en el vestuario, el cuál se unió después de la eliminación de la FA Cup contra el propio Arsenal: "Después del Arsenal, hubo esta unión, los chicos son seres humanos increíbles, no tengo quejas. Todos cometemos errores, yo el primero. El humor es bueno, muy, muy bueno desde hace muchos años... A veces hay que ajustar pequeñas cosas para entender las cosas de otra manera. Estamos encantados de estar juntos".

