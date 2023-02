El vestuario del Real Madrid cierra filas con Vinicius ante el Mundial de Clubes

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

Como el algodón, los datos no engañan: 79 faltas y 5 denuncias por cánticos racistas. Vinicius Júnior se ha convertido en el futbolista más perseguido por los rivales, tanto por los compañeros de profesión como por las aficiones. Mientras el runrún alrededor del internacional brasileño continúa aumentando de volumen, en el Real Madrid cierran filas en torno a su jugador.

Desde el vestuario hasta el banquillo y también las altas esferas del club de Concha Espina. Todos defienden el 'artista' Vinicius. Primero, como ha puesto de relieve Fede Valverde, en el terreno de juego. Después, con las denuncias públicas de los ataques públicos que está recibiendo el joven jugador de 22 años.

Vinicius es un futbolista diferente. Al que le gusta el jogo-bonito, el vacilar dentro del campo independientemente del resultado, ya que se le ha visto cobrarse filigranas y regates imposibles tanto ganando, como empatando e incluso perdiendo. Pero, además, 'Vini' es de los que no se calla. Responde a sus rivales, a la grada. Y lo que debería quedarse ahí, en un simple rifirrafe del juego, algunos no dudan en llevárselo a terrenos muy diferentes, superando cualquier límite.

El vestuario, fiel a Vini

En el vestuario no tienen dudas: hay persecución a Vinicius. Así lo ha definido Fede Valverde: "Como compañero, como persona que llegó al Madrid al poco tiempo que yo, me parece una persona increíble, con muchísimos valores. Dentro del campo, trata de disfrutar del fútbol a su forma. Así suelen hacerlo los brasileños y hay que respetarlo. Cuando se hacen muchas faltas a un jugador, es parte del juego y tenemos que defenderlo los compañeros".

Fede Valverde y Vinicius, celebrando un gol ante el Sevilla Reuters

"Con tema de racismo, de la afición que da tanta bronca a un jugador de 22 años, no se piensa en que no deja de ser una persona con sus cosas. Podría ser el hijo de cualquiera que esté en la grada. El fútbol trata de apoyar a tu equipo, pero cuando hay tantos problemas con el mismo futbolista es porque igual tienen problemas en casa y se la agarran con un rival. Creo que Vinicius merece respeto", ha agregado el 'Halcón'.

También Thibaut Courtois antes manifestó que "hay que proteger a Vini". "Es un chico muy expresivo en el campo, que hace muchos regates y a un defensa no le gusta. Sienten que les vacila, pero es su fútbol. Necesitamos a Vinicius para desequilibrar las defensas. En muchos partidos le han dado muchas patadas y estoy contento de que un árbitro ha tenido la valentía para expulsarle; no solo a Vini, si esa patada la da uno de nosotros también hay que expulsarle", expreso el belga.

[Las consecuencias de los gritos racistas a Vinicius: el Valladolid expedienta a varios aficionados]

Después de la última derrota, y de lo vivido en Son Moix contra Vini Jr., Nacho Fernández intentó poner un toque de cordura: "Creo que se está creando un ambiente con el tema de Vinicius que no favorece a nadie, ni al fútbol, ni al equipo, ni al jugador, ni al público, que se mete con él sin saber por qué. Hay que dejar las polémicas y las tonterías a un lado".

Respaldo del club

Si alguien en el Real Madrid ha roto una y otra lanza en favor del extremo brasileño, ese ha sido Carlo Ancelotti. El entrenador italiano respondió a Raíllo al decir que Vinicius nunca sería un ejemplo para sus hijos: "Para mí es un gran futbolista. A los jóvenes les gusta este tipo de jugador, con calidad y tan espectacular con el balón. Mis cuatro nietos tienen la camiseta de Vinicius y no quieren otra".

Vinicius y Ancelotti, durante un partido del Real Madrid Reuters

El volumen siguió subiendo y entonces Ancelotti volvió a defender a su pupilo: "Creo que todo lo que pasa no es culpa de Vinicius. Él solo quiere jugar al fútbol. Hay público que provoca, rivales que aprietan, que hacen faltas... Lo que tiene que cambiar es el foco. Todos piensan que la culpa es de Vinicius y creo que hay que mirar lo que ha pasado con él".

Incluso antes del estreno en el Mundial de Clubes no solo repitió su mensaje, sino que lo endureció: "¿El problema es Vinicius? ¿Los compañeros de Vinicius? ¿De qué tienen que defenderse? No sé. Parece que el problema es Vinicius. El problema es lo que pasa alrededor de Vinicius, y punto. El problema es del fútbol español. Yo formo parte del fútbol español y hay que resolverlo. Vinicius es la víctima de algo que yo no entiendo".

Además de Carlo Ancelotti, Emilio Butragueño ha respaldado también al futbolista en público: "Entre todos hay que cuidar a este tipo de jugadores. Vinicius tiene unas condiciones espectaculares. Es muy positivo para el fútbol tener a jugadores como Vinicius; es encarador, muy rápido... tenemos que protegerlo, entre todos". Y así es, en el Real Madrid está en marcha la ooperación 'proteger a Vini'.

