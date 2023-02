Fede Valverde: "El Mundial me afectó, mi rendimiento no es el mismo que antes"

Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, aseguró que el brasileño Vinícius Jr. "merece un respeto", resaltó sus "valores", su forma "alegre" de jugar y criticó el "racismo" que sufre en las gradas de los estadios españoles, tras el último capítulo sufrido en Mallorca.

El uruguayo atendió a lo medios de comunicación en Rabat, en la víspera del debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Además de la situación de Vinicius, el otro asunto sobre el que rodó la rueda de prensa fue su bajón de rendimiento después del Mundial de Qatar. Reconoce que el papel de su selección en el torneo le afectó.

El Mundial de Clubes

"Mi primer título fue muy especial. Significó muchísimo en mi carrera, tras llegar al Real Madrid. Es muy bonito el camino hasta llegar aquí. Hay que luchar por ello y es lo que genera ganar la Champions cómo lo hicimos y contra los rivales cómo lo hicimos. Es el final del camino. Disfruto de cada momento en el Madrid".

Calendario exigente

"Es parte del fútbol moderno. Cada vez se juega más, hay menos descanso y viajes de muchas horas. Este año, entre los dos Mundiales, está siendo duro. Yo trato de sacar lo positivo en todo y hay que mejorar en lo físico y en la cabeza para no lesionarse y pasar por problemas. Hay que convivir con el fútbol moderno. Simplemente es eso, como jugador. El nuevo fútbol trata de jugar cada 2-3 días".

Vinicius

"Como compañero, como persona que llegó al Madrid al poco tiempo que yo, me parece una persona increíble, con muchísimos valores. Dentro del campo, trata de disfrutar del fútbol a su forma. Así suelen hacerlo los brasileños y hay que respetarlo. Cuando se hacen muchas faltas a un jugador, es parte del juego y tenemos que defenderlo los compañeros. Con tema de racismo, de la afición que da tanta bronca a un jugador de 22 años, no se piensa en que no deja de ser una persona con sus cosas. Podría ser el hijo de cualquiera que esté en la grada. El fútbol trata de apoyar a tu equipo, pero cuando hay tantos problemas con el mismo futbolista es porque igual tienen problemas en casa y se la agarran con un rival. Creo que Vinicius merece respeto".

Bajón tras el Mundial

"Sí, me afectó. Cuando uno va a por un objetivo con tantas ganas, en un Mundial con tu país, y vas con el sueño de todos, al no poder serlo te da tristeza. Sentiste que todo lo que trabajaste con los compañeros y el cuerpo técnico no hubiera servido de nada. te duele. Pero debe servir a que deba seguir mejorando mi forma de pensar y asumir ciertas cosas, saber que en el fútbol no solo pasan buenas cosas. Mi rendimiento no es el mismo al de antes del Mundial, pero en el fútbol siempre hay baches. La clave es el que mejor afronta estas cosas. Debo seguir con la actitud previa al Mundial, hablar con esa gente que me ayuda y seguir el camino para terminar siendo capitán, que es lo que quiero. A poco, mi rendimiento volverá a ser más bueno".

Jugar en Marruecos

"Hablo con mi hermano de fútbol todos los días y hablamos justo de esto, de los fans de aquí. Cómo nos han recibido es espectacular. Es un lindo lugar para jugar este Mundial de Clubes. Una hinchada parecida en calor a la de mi país. Y en Uruguay no hay este tipo de estadios, así que trato de disfrutarlo y ofrecer una buena imagen".

Al-Ahly

"Hemos visto videos del rival, me parece bonito el apoyo que tienen y sabemos lo que generan. Vengo de un país en el que el fútbol se vive con locura. El Al Ahly se merece el mayor de los respetos, pero tenemos que enfocarnos en nosotros, en nuestras armas".

Así se encuentra

"Uno cuando entra en un campo de fútbol trata de evadirse de todos esos problemas fuera del fútbol. Trato de olvidarme de todo y hacer lo mejor. Tengo a mi familia para darme el apoyo y el consejo que necesito. Cuando los resultados no se dan, te genera frustración y rabia. En el derbi salí triste. Ante el Mallorca, lo mismo. Somos jugadores muy competitivos, yo personalmente amo ganar y cuando el resultado no es el que uno quiere, te genera enojo. El banquillo no tiene culpa de que nosotros no estemos haciendo un buen partido. No siempre se puede ganar, ojalá así fuera porque es para lo que trabajamos, pero hay baches y obstáculos para los que hay que estar preparados".

Cambiar de posición

"Siempre dije que de interior es cómo más cómodo me sentía y resulta que cuando jugué de extremo fue cuando más feliz fui y más disfruté del fútbol. Trato e disfrutar y aprender de cada posición. Cuando ers jugador de varias posiciones, puedo ser una opción para el entrenador y jugar más partidos. Tengo que estar abierto a todo y seguir colaborando con goles y asistencias. Tengo que seguir para adelante, que queda bastante temporada y bastante carrera en mi vida".

