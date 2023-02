El Al Ahly avisa al Real Madrid y a Vinicius: "Lo daremos todo para poder pararle"

El Al Ahly está preparado para el reto de jugar contra el Real Madrid en las semifinales del Mundial de Clubes. El equipo de Egipto superó en la ronda de cuartos al Seattle Sounders y ahora quiere el billete para la gran final del próximo sábado 11 de febrero.

En la previa, Marcel Koller ha hablado sobre el duelo frente al Real Madrid. Al entrenador del Al Ahly se le ha preguntado, por supuesto, por Vinicius Júnior y cómo parar al brasileño: "Lo daremos todo para poder parar a Vinicius. La clave es que el extremo ayude también en su defensa. Es un jugador importante a vigilar".

En el equipo blanco cuentan con importantes bajas, pero Koller ha querido ensalzar la completa plantilla de su rival: "El Madrid tiene un plantillón y es un club histórico. Quien entre a sustituir a los lesionados lo hará muy bien. Tenemos que dejarnos todo en el campo y aprovechar las oportunidades que tengamos".

Mohamed Magdy celebra un gol con el Al Ahly Reuters

Además, ha destacado que espera un partido de detalles: "Nosotros sí tenemos a todos nuestros jugadores disponibles, es una gran ventaja para nosotros. El Madrid disfruta de una plantilla estupenda, llena de internacionales y de jugadores con experiencia. Analizamos, claro, los puntos fuertes y débiles de ellos".

"No podemos achicarnos ni quedarnos atrás a la espera, hay que ir a por el partido. Es una prueba enorme esta del Real Madrid. Para la Champions de África nos puede venir bien este Mundial de Clubes, también para darle oportunidades a todos los jugadores", ha agregado el técnico del Al Ahli.

[Así es Andrés Matonte, el árbitro de Uruguay para el Al Ahly - Real Madrid del Mundial de Clubes]

El equipo egipcio es el auténtico 'Rey de África'. Pero ha querido recordar a sus seguidores que no es lo mismo la 'Champions africana' que este Mundial de Clubes y tener delante a todo un Real Madrid: "Los partidos son muy diferentes, es obvio. Pero el Madrid es el favorito, lo sabemos, nos preparamos para intentar sorprenderles".

Factor Benzema

También ha hablado ante los medios el futbolista Mohamed El Shenawy. El jugador ha destacado que es un respiro para su vestuario no enfrentarse a Karim Benzema en semifinales: "Por supuesto cuando Benzema está en el campo, te da mucho respeto. Aún así, respetamos a todo el Madrid. Seremos un grupo unido, es un once contra once, nos vamos a preparar lo mejor posible estén los que estén enfrente".

Además, ha agradecido el calor de la afición marroquí en estos días: "Gracias por ese apoyo. Nos encanta y hay que agradecérselo. Desde nuestra llegada al aeropuerto. Hay que rendir al máximo. Somos un club igual de exitoso en Egipto y África que el Madrid en España".

Por último, ha señalado que para ellos es un reto este Mundial de Clubes al no haberlo podido ganar nunca: "Hemos venido en muchas ocasiones y en varias ocasiones llegamos a las semifinales, ahora tenemos un club histórico enfrente. No es una presión, es una suerte jugar este tipo de partidos. Como el año pasado contra el Bayern. Pero no estamos aquí por casualidad, es fruto del trabajo. Avanzar a la final es un sueño".

"Por supuesto, es muy importante para mí. Cuando te mides a los grandes clubes europeos, sientes nervios y lo piensas como el gran partido de tu carrera. El Al Ahly merece estar aquí, entre estos grandes jugadores, nadie nos ha regalado nada. Queremos mostrar nuestra valía contra estos equipos", ha sentenciado.

