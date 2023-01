Carlo Ancelotti: "Ojalá no lleguen a lesionar a Vinicius, tenemos que protegerle entre todos"

El Real Madrid afronta este jueves un duro compromiso copero contra el Atlético de Madrid. El torneo del K.O ha recuperado toda su emoción y su interés para el equipo blanco ya que los de Ancelotti se verán las caras a partido único contra uno de sus grandes rivales. El cuadro de Diego Pablo Simeone, que está realizando un año muy irregular, visitará el Santiago Bernabéu con la ambición de dar el gran golpe.

El técnico italiano de la entidad madridista compareció en rueda de prensa para analizar el partido contra el Atlético de Madrid en el que los blancos tienen la ambición de seguir demostrando que han superado el bache de principios de año. Tras un mes de enero complicado, el conjunto merengue empieza a ver la luz como demostraron su remontada ante el Villarreal y su victoria en San Mamés ante el Athletic.

Ancelotti habló sobre la actualidad de su equipo, que sigue contando con Lucas Vázquez y con Dani Carvajal como principales bajas por lesión, y también sobre la situación individual de algunos jugadores como Vinicius. El brasileño sigue en el ojo del huracán por la persecución a la que sus rivales le someten en cada partido y sin duda El Derbi le espera para ser uno de sus protagonistas.

[El Real Madrid desmiente que prohíba camisetas del Atlético y aclara el tema de las entradas visitantes]

Partido contra el Atleti

"Lo vamos a preparar de manera especial. Un Derbi es un partido especial. Volvemos a nuestro estadio después de dos meses y reencontrarnos con nuestra afición en este tipo de partido. Son un equipo muy bueno y muy fuerte".

Rotaciones con Kroos y Modric

"Ellos son profesionales y entienden lo que es el Real Madrid y la calidad de su plantilla. No necesito explicar a nadie por qué no juegan porque todos lo entienden. Yo tomo las decisiones buscando lo mejor de la temporada. Es un momento de transición de la plantilla en la temporada. Es un tema importante y lo fue la temporada pasada, parte del éxito estuvo ahí. También es importante tener un buen ambiente en el vestuario para hacer estas cosas y que todo funcione bien".

Alaba, Kroos y Modric, en un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

El nivel de Valverde

"Todavía no está a su mejor nivel, pero está progresando. Va camino de estar otra vez como en la primera parte de la temporada. Ha estado en el Mundial y eso se nota. No le estamos pidiendo nada diferente ni en ataque ni en defensa. Cuando vuelva a estar a su mejor nivel volverá a marcar la diferencia".

La situación de Kroos y Modric

"Claro que van a jugar juntos. Ellos han aportado mucho y van a seguir aportando. No tengo ninguna duda con ellos. Han jugado juntos un montón de partidos y han sido determinantes".

[Vinicius contra todos: el que más falta recibe, el más perseguido y el menos protegido por los árbitros]

El nivel de Camavinga, Ceballos y Asensio

"No sería injusto si no juegan. Hay que seguir haciendo rotaciones y medir la exigencia de la temporada. Mañana es evidente que hay que poner el mejor partido posible y es lo que voy a hacer".

Las faltas a Vinicius

"Ojalá que no lo lesionen. Es un tema en el que estamos concentrados. Él quiere mantener su buena condición física porque tiene unas cualidades espectaculares. También hay que proteger su aspecto mental. Es un jugador que necesitamos y que el fútbol necesita porque es un talento extraordinario. Tenemos que protegerle entre todos. Está motivado y focalizado. No se queja de nada".

El regreso de los lesionados

"Alaba está disponible. Tchouameni todavía no está recuperado. Necesita más entrenamientos. Carvajal y Lucas Vázquez también están fuera. Hazard también sigue fuera".

Alaba, Militao, Camavinga y Vinicius, en un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

Importancia de El Derbi

"Pensamos que tenemos la oportunidad de llegar a la semifinal de una competición importante. El rival tiene mucha fuerza y ganarles cuesta. Es un partido especial como todos los Derbis. El Atlético de Madrid está mejorando y han jugado muy bien su último partido. Va a ser un día entretenido".

Dudas con el árbitro

"El árbitro también nos pitó la final de la Supercopa del año pasado. También lo tuvimos contra el Alavés. Es joven y con personalidad, a mí personalmente me gusta".

La versatilidad de Nacho

"A mí me gusta en todas las posiciones porque cumple siempre. Sus características son más de central. Controla todas las fases defensivas. A él también le gusta más de central y lo tengo en cuenta, pero por eso mañana juega de central".

[Las claves del regreso del 'mejor' Fede Valverde: más cerca del gol y el nuevo rol de Camavinga y Ceballos]

Interés del Bayern en Fran García

"La plantilla está hecha hasta junio. Fran salió de nuestra cantera y le estamos evaluando, pero no tomaremos decisiones hasta final de la temporada".

Camavinga de pivote

"Podría jugar con Tchouameni, aunque es complicado porque le gusta jugar solo. Pero Camavinga se adapta bien al puesto de interior. Como pareja podría salir bien en el doble pivote, le darían mucha energía al equipo y calidad en la salida de la pelota. Puede ser una idea para el futuro".

Puesto de entrenador de Brasil

"Si hay contactos lo diré, pero no ha habido nada".

La evolución de Camavinga

"Tiene mucho ímpetu y eso también es calidad. Intenta cortar todos los pasos y eso le hace a veces llegar tarde. Pero él tiene que jugar así. Me parece un jugador correcto, no da patadas sin balón ni queriendo hacer daño. Es agresivo y eso es bueno. Es un mediocentro moderno, que puede jugar de interior, que cubre mucho campo y que tiene una gran evolución. Nos ayuda mucho en el aspecto defensivo. Contra el Athletic estuvo de sobresaliente. Jugó muy bien tácticamente. No fue una sorpresa, pero hay que destacarlo porque lo hizo de manera fantástica".

[La alineación del Real Madrid para el Derbi contra el Atlético de la Copa del Rey]

La fiabilidad de Nacho

"Un jugador fiable puede jugar menos también, pero siempre es fiable. Antes de hacer una alineación siempre piensas en este tipo de jugadores".

El Real Madrid, favorito

"Puede ser en teoría por ser locales. Pero luego cuentan las ganas, la motivación y todo. Nosotros a domicilio también somos buenos y ellos pueden serlo. Ahora tenemos ilusión por regresar al Bernabéu porque es algo especial".

Sigue los temas que te interesan