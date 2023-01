Simeone: "No pensamos en Vinicius, pensamos en el Real Madrid como equipo"

El Atlético de Madrid se enfrente al Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey. El conjunto rojiblanco visitará el Estadio Santiago Bernabéu con el sueño de poder derrotar a su máximo rival. Un duelo que analizó su entrenador, Diego Pablo Simeone, y que se mostró con "ilusión" de afrontarlo.

El técnico no quiso destacar a ningún futbolista por encima de los demás en su próxima rival tras ser preguntado en rueda de prensa. Pese a nombrarle a Vinicius, del que también habló Carlo Ancelotti en su rueda de prensa, decidió darle importancia al grupo antes que señalar a uno en concreto, ya que está centrado en "llevar el partido a donde más le conviene".

También analizó cómo ve al Atlético de Madrid, al que considera que ha regreso del Mundial de Qatar con un mayor potencial. Un paso adelante que tendrá que asumir frente al conjunto merengue en Copa, donde ambos se juegan estar en las semifinales del torneo y así seguir luchando por sumar un título para sus vitrinas.

[Carlo Ancelotti: "Ojalá no lleguen a lesionar a Vinicius, tenemos que protegerle entre todos"]

Nivel del Atleti

"Le veo mejor desde que volvimos del Mundial, con muchas más opciones ofensivas para generar peligro y trabajando en grupo muy bien. El grupo lo veo comprometido, con ilusión y vamos a jugar un partido importante, una eliminatoria con un equipo muy fuerte, con un entrenador que admiro muchísimo, con todo lo que representa el Real Madrid en su campo y en su juego".

Quién sale perdiendo

"Es una eliminatoria, estamos los dos en la misma situación y el que la pierda es el que peor la pase".

Simeone durante uno de los partidos del Atlético. REUTERS

Vinicius

"Pensamos en el Real Madrid en equipo, tiene muchas herramientas y tendremos que llevar el partido a donde más nos conviene para buscar hacerles daño".

Jugador clave rival

"Tienen jugadores muy importantes, destacar a uno solo te quedas corto. Cuando decide competir bien lo hace muy bien. Pondremos ilusión, fuerza, ganas y hacer un partido importante".

Los penaltis

"La pregunta lleva a que cualquier respuesta puede ser utilizada según lo que suceda. Habría que ir a penales directamente, sin alargue, es mucho tiempo de competencia de los jugadores. Es una situación del juego en la que seguro que la personalidad influye muchísimo".

[Vinicius contra todos: el que más falta recibe, el más perseguido y el menos protegido por los árbitros]

Relación con Ancelotti

"Los calificativos de extraordinario siempre me parecen excesivo. De lo único que puedo hablar de mi relación con Ancelotti es solo en lo referente a su faceta como entrenador, porque no tengo otra. Mi relación es de entrenador, aunque me gustaría juntarme con él y aprender de él, me parece buena persona".

Cómo dañar al Real Madrid

"Si se lo cuento, se enteran".

Sigue los temas que te interesan