Vinicius, el espíritu que necesita el Real Madrid: regate y desborde para dejar atrás los problemas

El Real Madrid está viviendo un mes de enero muy duro. El conjunto blanco quiere dejar atrás a la Supercopa de España y la derrota frente al Barça. Y para ello, el exigente calendario le pone una nueva prueba delante, el Villarreal. Los octavos de final de la Copa del Rey donde el conjunto merengue vuelve a tener un exigente examen frente al Villarreal.

Para ello, espera contar con la mejor versión de Vinicius. El extremo se ha convertido en uno de los jugadores más decisivos de la plantilla, sin embargo, su apagón tras el Mundial ha ceñido al ataque madridista en oscuridad absoluta donde solo está brillando Karim Benzema, por lo que su vuelta se antoja altamente necesaria.

El futbolista brasileño es el jugador más desequilibrante de la plantilla y el Real Madrid es ahora cuando más le necesita. Si consigue encontrarle, el desborde y el regate que proporciona es prácticamente inigualable. Además, a eso hay que sumarle su gran conexión con Benzema, que si ha estado acertado desde su regreso por lesión.

Vinicius se marcha de Araújo. REUTERS

La recuperación de Vinicius se antoja fundamental para volver a ver a un Real Madrid pleno. Tras un enero dubitativo, el extremo está mucho más cerca de ser el que encandiló a comienzos de la temporada y ante el Villarreal tiene la oportunidad perfecta para dejar atrás todos los fantasmas que le han estado persiguiendo en este comienzo de año.

Además, sus números en el primer tramo de la temporada no han sido nada desdeñables. 10 goles y 5 asistencias demuestran todo lo que puede aportar y generar Vinicius en el ataque blanco, por lo que frente al Villarreal puede ser el futbolista más desequilibrante cuando el equipo se acerque a la portería rival.

[El Real Madrid busca dejar atrás las dudas y visita a un inspirado Villarreal en los octavos de la Copa]

Samba brasileña

Si por algo se ha caracterizado Vinicius desde que aterrizó en el Real Madrid es por su constancia a la hora de intentarlo. El brasileño ha demostrado ser de aquellos jugadores que nunca se rinden y que pelean hasta que no tengan más fuerzas. Por ello, ha conseguido muchos de sus grandes méritos con el club.

Desde que regresase del Mundial de Qatar, la estrella del conjunto blanco no ha sido capaz de encontrar esa luz que demostraba cada vez que saltaba al campo. El '20' no ha parado de intentarlo, pero sus regates y explosividad no han sido los mismos desde que regresase y el club lo ha notado en exceso.

Benzema y Vinicius hablan durante un tramo del partido. REUTERS

Por ello, el nivel de Vinicius tiene que incrementarse y para ello el partido a vida o muerte contra el Villarreal es el escenario perfecto para él. Como jugador ganador que es, la derrota frente al Barça le habrá insuflado esa energía necesaria para exhibirla de una vez por todas en este 2023, atrayendo la samba que tanto le ha caracterizado en su estancia en el Real Madrid.

Recuperar el olfato

Vinicius se encuentra sumido en una crisis de cara a la portería rival. El extremo no anota desde el pasado 2 de noviembre frente al Celtic de Glasgow en la Champions League. Es decir, acumula 6 partidos consecutivos sin ver puerta contraria tras un inicio fulgurante donde marcó 10 goles.

[Ancelotti: "No es el fin del Real Madrid, es el inicio de un ciclo"]

Especialmente negado se le ha visto tras el Mundial, pero él necesita elevar las prestaciones justo en este momento que es cuando el Real Madrid más requiere de sus servicios. El conjunto blanco está sumido en una crisis de resultados y Vinicius es uno de los llamados a rescatarlos en este bache que sufre.

Para ello, es esencial encontrar de nuevo el camino de cara a la portería rival. Su regate, su desborde y su asociación con Benzema se antojan como las mejores armas de Vinicius para volver a la senda del gol. Frente al Villarreal tendrá la siguiente prueba.

Sigue los temas que te interesan