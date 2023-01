Así se convirtió Courtois en un gigante en los penaltis: el valor de Llopis y una estadística clave

La vuelta del mejor Thibaut Courtois quedó patente en el partido de la Supercopa de España contra el Valencia. Venía avisando a base de buenas paradas contra el Valladolid y ante el Villarreal -a pesar de la derrota- y lo confirmó con una gran actuación que le valió el MVP en Riad.

Durante los 90 minutos hizo dos paradas de mérito y en la tanda de penaltis detuvo el lanzamiento definitivo a José Gayá. Pero el análisis de la actuación de Courtois en la tanda no se queda ahí. El propio Thibaut lo explicaría en su entrevista a pie de campo nada más acabar el partido:

"Normalmente, en los penaltis se trata un poco de estudiar a los rivales. Cavani me tiró el último a la derecha y por eso me tiré ahí, aunque luego lo lanzó al otro lado. El que falló sabíamos que iba a tirar fuerte a la derecha. Luego Ilaix y Hugo han tirado buenos penaltis. Y Gayá había fallado el último contra el Sevilla a la izquierda y en la tanda ante el Betis tiró al medio, así que decidí lanzarme al medio y la pude parar".

Courtois explicó que los penaltis no se entrenan "como tal" en el Madrid y que, en su caso, se trata de estudiarlos viendo vídeos de los rivales. Esta temporada ya le había parado uno a Juranovic, del Celtic, en el Santiago Bernabéu y otro durante el Mundial de Qatar a Alphonso Davies, en el 1-0 de Bélgica contra Canadá-.

En lo que va de curso le han metido cuatro (Aspas, Stuani, Trejo y Gerard Moreno). Su estadística la temporada pasada, la que le llevó hasta el premio Yashin, era aún más impresionante: solo encajó uno (de Oyarzabal, en Liga) de los cuatro que le lanzaron. En el recuerdo, la pena clave que detuvo a Leo Messi en París.

Llopis, el gran 'culpable'

En esto juega un papel clave Luis Llopis, el preparador de porteros del Real Madrid. El club compartió este jueves un vídeo que muestra cómo se vivió la tanda desde el banquillo blanco. El donostiarra también demuestra tener estudiados a los lanzadores del Valencia, adivinando el fallo de Comert y abroncando a Courtois por no tirarse a la derecha, como le indicó desde la banda, con el de Ilaix Moriba.

Llopis ha tenido mucho que ver en la transformación de Courtois. El preparador, que ya estuvo en el vestuario durante la era dorada de Zidane, volvió al Real Madrid en el verano de 2021. Para el club blanco era una incorporación clave, igual que la de un Antonio Pintus que salió en la segunda etapa de Zidane en el banquillo.

La tanda de penaltis entre Real Madrid y Valencia en la Supercopa de España, desde dentro del banquillo blanco

Courtois no era un especialista hace unos años y ahora prácticamente puede considerárselo. Desde que se puso a trabajar con Llopis, sus números en los penaltis se han disparado: ha encajado 8 (2 con Bélgica) de 13 que le han lanzado. Antes, contabilizando a partir de su fichaje por el Real Madrid, le habían lanzado 21 (1 con Bélgica) y solo 3 no habían sido gol.

Los porcentajes de penaltis en contra que no acaban en gol con Courtois bajo palos han pasado de un 14,28% (17,64% en el Madrid) a un 38,46% (40% en el Madrid). Antes de Llopis también detuvo un penalti en una tanda, a Thomas (Atlético) en la Supercopa de 2020. Es decir, ahora el belga se acerca a no encajar en la mitad de los penaltis que le tiran. Un gigante para-penaltis.

Recuperado de la ciatalgia

El Madrid tiene razones para celebrar con el salto que ha dado Courtois a partir del Mundial. La temporada empezó torcida para él, aquejado también de una ciatalgia de la que ya está recuperado.

"Cuando uno sufre una pequeña lesión y la arrastra hay que parar. Hubo algunos partidos antes de parar en los que no me sentí tan cómodo. No creo que estuviese jugando mal, pero quizás no hice alguna parada decisiva. Después del Mundial solucionamos el problema y ahora me siento al 100%", decía este jueves. Courtois ha vuelto.

