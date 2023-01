El Madrid gana al Valencia en los penaltis y estará en la final de la Supercopa tras un duelo de desgaste

A pesar de las lesiones de Tchouaméni y Alaba y las molestias de Mendy, Ancelotti decidió reservar a Modric. El Real Madrid presentó un once con Nacho y Camavinga como principales novedades y en el que Kroos ejerció de pivote. Gattuso, por su parte, apostó por un 4-4-2 con Cavani y Lino en punta de ataque. [Narración y estadísticas: Real Madrid 1 (4)-1 (3) Valencia]

El Valencia buscó presionar al Real Madrid arriba desde el comienzo, pero el equipo de Ancelotti, a diferencia que contra el Villarreal en Liga, no tardó en encontrar respuestas. Un pase en profundidad de Valverde propició la primera gran ocasión del encuentro. Rodrygo se plantó en velocidad ante Mamardashvili, pero su disparo se marchó alto.

Benzema pudo marcar poco después el gol del torneo, ya que unió una bicicleta con un caño dentro del área che, pero su tiro se fue fuera. El equipo de Gattuso respondió con un cabezazo de Cavani abajo que salvó Courtois y con una clara ocasión desaprovechada por Lato al caerle la pelota en su pierna mala. El che pidió penalti, pero se dejó caer claramente ante Courtois cuando intentó recortar al guardameta. La mejoría del Valencia se debió, sobre todo, al mayor protagonismo de Lino en el encuentro.

Los balones en largo eran la mejor arma del Real Madrid y donde más daño hacía al Valencia. Vinicius casi repite aquel gol antológico al Manchester City en la pasada Champions con una cabalgada en la superó a Thierry Correia. Sin embargo, un pase desde su campo de Militao a Benzema sirvió para que el delantero ganara la carrera a Cömert y este cometiera penalti al intentar cortar con la pierna el balón.

Hernández Hernández no dudó en señalarlo y Benzema no falló ante Mamardashvili para poner el 1-0 en el marcador el minuto 39. En el descanso, Ancelotti sacó a un desacertado Camavinga y metió a Modric. El francés sigue rindiendo mejor cuando sale como revulsivo desde el banquillo que cuando lo hace desde el once titular.

En la primera jugada de la segunda mitad, el Valencia empató. Jarro de agua fría para un Real Madrid que salió dormido y que se encontró con el gol de Lino en menos de 20 segundos. Centro de Lato y el brasileño ganó el duelo a Lucas Vázquez en el segundo palo para firmar el 1-1. Otro error de concentración y otro tanto de los de vestuario que hacen al equipo de Ancelotti.

El Real Madrid despertó con dos ocasiones de Benzema y Nacho, pero el encuentro estaba abierto y el Valencia también inquietaba a Courtois cada vez que los blancos bajaban la intensidad. Los problemas para Ancelotti continuaron con la lesión de Lucas Vázquez. El gallego hizo un mal gesto y acabó lastimándose la rodilla y el tobillo. Tras intentar regresar al campo, el de Curtis tuvo que dejar su sitio a Carvajal.

Las desgracias continuaron con un mareo de Militao que obligó a Ancelotti a reordenar la defensa. Entró Mendy en el lateral izquierdo y Nacho pasó al centro de la defensa junto a Rüdiger. Los minutos fueron pasando con más incidentes que oportunidades y así se entró al tramo final del encuentro con todo por decidir.

El Valencia tampoco se libró de las lesiones y perdió a Lino, su mejor jugador, por calambres. La segunda parte del encuentro fue aburrida, sin casi ocasiones y con muy poco fútbol. El bajón físico de ambos equipos convirtió el encuentro en un duelo de supervivencia más que otra cosa.

Vinicius pudo evitar la prórroga en el descuento, pero estrelló la pelota en el cuerpo de Mamardashvili tras una de las mejores jugadas del Real Madrid en toda la segunda mitad. Los mismos protagonistas firmaron también la primera acción del tiempo extra. El guardameta che volvió a ganar el pulso al brasileño al volar para sacar una pelota que se colaba ya en la portería.

El georgiano volvió a aparecer en el minuto 105 para despejar un lanzamiento duro y lejano de Kroos. Suyo fue el mérito de que el Valencia continuara vivo, a pesar de que el nivel del partido no mejoró tampoco en la prórroga. Y si Mamardashvili salvó al Valencia, Courtois hizo lo propio con el Real Madrid. El belga evitó el gol del canterano che Fran Pérez con un paradón y el encuentro acabó abocado a la tanda de penaltis.

El duelo de porterazos lo ganó Courtois parando el último lanzamiento a Gayà y antes ya había fallado Cömert. Benzema, Modric, Kroos y Asensio marcaron sus respectivos penaltis y el Real Madrid consiguió el pase para la final de la Supercopa el próximo domingo a las 19:30 horas. Allí se medirá al Barcelona o al Betis y tendrá mucho que mejorar para levantar su primera copa en 2023.

Real Madrid 1 (4)-(3) 1 Valencia

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez (Carvajal, m.69), Militao (Mendy, m.74), Rüdiger, Nacho; Kroos, Camavinga (Modric, m.46), Valverde (Ceballos, m.106); Rodrygo (Asensio, m.84), Benzema y Vinicius.



Valencia: Mamardashvili; Correia, Cenk Özkacar, Cömert, Gayà; Musah (Foulquier, m.95+), Almeida (Guillamón, m.115), Lato (Ilaix Moriba, m.95+); Kluivert (Hugo Duro, m.73), Samuel Lino (Fran Pérez, m.82) y Cavani.



Goles: 1-0, 39' Benzema. 1-1, 46' Samuel Lino.



Penaltis: 0-1: Cavani, gol. 1-1: Benzema, gol. 1-1: Cömert, fuera. 2-1: Modric, gol. 2-2: Ilaix Moriba, gol. 3-2: Kroos, gol. 3-2: Guillamón, gol. 4-3: Asensio, gol. 4-3: Gayà, para Courtois.



Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité Las Palmas). Amonestó a Eduardo Camavinga (27') y a Nacho (109'), en el Real Madrid; y a Justin Kluivert (31'), Eray Cömert (38'), Edinson Cavani (92') y Almeida (99') por parte del Valencia.



Incidencias: primera semifinal de la Supercopa de España disputada en el estadio Rey Fahd ante 50.492 espectadores.

