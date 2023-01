Ancelotti: "El último penalti era para Vinicius, mejor que no haya tirado"

El Real Madrid se convirtió en el primer finalista de la Supercopa de España 2023 al ganar al Valencia en los penaltis. En rueda de prensa, Carlo Ancelotti reveló que decidió que los más veteranos, los que más sangre fría tienen, los primeros; después Marco Asensio porque tiene un buen golpeo; y el último, Vinicius Júnior. El entrenador italiano bromeó con esto, diciendo que mejor que no lo haya tirado el brasileño. Además, destacó que fue un partido complicado y que su equipo todavía no está a un nivel top.

Análisis inicial

"El partido fue sufrido, complicado. Pero no hay partido a este nivel que no sea complicado. Es verdad que nos hemos complicado un poco más con un error evidente al inicio de la segunda parte. Pero la primera parte fue buena y el final del partido también. Estamos contentos, lo hemos manejado bien. El equipo no está a tope, poco a poco tenemos que mejorar, cumpliendo. El equipo ha cumplido, ha sufrido, el Valencia ha defendido bien y el equipo ha estado siempre presente en el campo".

¿Faltó gasolina?

"Creo que no ha sido un problema físico, porque en el final hemos estado bien y en la prórroga también hemos intentado marcar, pero nos hemos ido a los penaltis. Es verdad que algunos jugadores acaban de llegar, también nos han afectado los problemas de Camavinga y Lucas Vázquez, poniendo jugadores al límite como Carvajal o Mendy. Pero hemos llegado a la final otra vez".

¿Desatenciones o error individual?

"Esto ha sido un episodio, pero creo que el bloque ha estado compacto en la mayoría de momentos. Ha sido un error individual, pero también colectivo. La lectura del centro no fue buena para los defensas".

Estado de Camavinga, Lucas Vázquez y Militao

"Camavinga ha tenido un golpe en la rodilla que le molestaba. Lucas Vázquez, un esguince de tobillo. Y Militao estaba mareado, pero ya estaba bien. Lo de Lucas es algo más serio. Pero creo que lo de Camavinga y Militao no será un problema para la final".

Los penaltis, un nuevo comienzo

"Llegar a la final es lo que queríamos. Llegar y jugarla. Habitualmente, en las finales lo hacemos bien. Pero vamos a ver qué pasa. Es un momento distinto a lo del año pasado. Pero creo que vamos a luchar a tope para ganar la Supercopa".

Defensa, ¿tocada?

"El domingo tendremos una defensa competitiva. Carvajal y Mendy están completamente recuperados. Tenemos que evaluar a Lucas y Militao. Pero la defensa será completamente competitiva para la final".

Nivel actual

"Como he dicho, nuestro nivel no es tope ahora. Pero no hay partido sencillo en el fútbol. Todos los partidos son complicados, los rivales están bien organizados y te cuesta. Claro que te cuesta. Pero lo importante era llegar a la final".

Lanzar bien los penaltis

"He puesto los tres con más experiencia, los tres más fríos. Karim, Modric y Kroos, los mejores. Y Asensio, que tiene un buen golpeo. El último era Vinicius, pero mejor que no haya tirado -risas-".

¿Por qué no están a un nivel top?

"El nivel del equipo no es a tope porque la temporada ha sido única, con un Mundial en diciembre. Hemos tenido catorce jugadores involucrados en el Mundial. A veinte días de acabar el Mundial, es normal que el nivel no sea top".

Mensaje a los aficionados: "Agradecerles porque el ambiente ha sido fantástico. Parecía que jugábamos en casa. Al final, hemos celebrado todos juntos la victoria. Y ahora, a por la final".

