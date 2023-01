Real Madrid - Valencia, Supercopa de España en directo | Última hora, resultado y estadísticas

Estado físico: "Los problemas eran algo más que la ciática, pero hemos dado con la solución y me encuentro bien. Tuve un buen Mundial, personalmente, pero si el equipo pasa no es lo mejor. Me siento bien y libre. Ante el Valladolid demostré que me siento bien. Encajar dos goles el otro día -ante el Villarreal- no es lo mejor".

Jugar en Arabia: "Para nosotros es un placer venir a Arabia, nos sentimos bienvenidos, tenemos muchos aficionados. Lo hemos visto siempre que venimos. Para nosotros, es como jugar en casa. El Madrid tiene fans en todo el mundo, es bonito poder venir y estar cerca de fans que no pueden venir a Madrid. El partido ante el Valencia será difícil, tienen un gran entrenador, que aprieta a sus jugadores. Será un partido de ritmo alto".

Dudas con las manos: "A veces no hay dudas. Vienen en verano a explicarte, o antes del Mundial que también lo hacen, y a veces es pesado porque dura como una hora, repasan cosas que ya sabemos... Lo raro es que luego pasan cosas que en esa reunión se dicen y se pitan o no se pitan, y te crea confusión. Para mí, incluso el primer penalti, aunque sea a nuestro favor, no creo que ayude al jugador. Y la de Alaba, se resbala y la posición normal es apoyarse al caerse. Es un poco raro, pero entiendo que el árbitro puede pitar, en el fútbol todo va muy rápido. Pero viendo las imágenes, hay que ver qué influencia tiene en el juego".

