Marco Asensio, en la cuerda floja: una oferta de renovación a la baja y sin huecos en el mercado

La situación actual de Marco Asensio es de lo más complicada. El jugador, que ya estuvo a punto de salir del Real Madrid en el verano del año 2022, se encuentra en la recta final de su contrato. Su vinculación con el conjunto madridista termina el próximo 30 de junio y tiene que decidir qué es lo que va a hacer con su futuro. Ahora mismo, no está claro si va a continuar vistiendo de blanco o si va a emprender una nueva aventura.

De hecho, en estos momentos, ya superado el 1 de enero del 2023 y con el mercado de invierno abierto, puede negociar con el equipo que quiera sin rendir cuentas al Real Madrid para firmar completamente gratis el próximo 1 de julio. Sin embargo, la situación no es tan sencilla y por ello Asensio aguarda para tomar una decisión clave.

Ha regresado al Real Madrid como se marchó antes del parón por el Mundial, sin pena ni gloria. El paso por Qatar con España donde ha sido una pieza clave para el exseleccionador Luis Enrique no ha cambiado su consideración dentro del conjunto merengue. Tanto es así que, a pesar de haber sido titular en los dos partidos que han disputado los blancos, ha pasado casi desapercibido. Totalmente intrascendente.

En el club madridista siguen esperando un paso hacia delante que saben que ya no va a llegar. Ese aguante eterno toca a su fin y es que a Asensio le ha pasado todo el mundo por delante, pero especialmente jugadores como Valverde, Vinicius y hasta Rodrygo. Ante el Real Valladolid jugó 60 minutos y casi ni apareció. Y ante el CP Cacereño, un partido clave para él, tuvo que ser Rodrygo quien sacó al Madrid del atolladero.

Aunque restan casi cinco meses de competición y el equipo de Ancelotti se jugará ahora Champions, Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Mundial de Clubes, parece que el destino de Asensio está marcado. Al menos en lo deportivo, ya que casi nadie confía en que pueda convertirse en pieza clave de la consecución de alguno de estos títulos.

Marco Asensio, con el Real Madrid Reuters

La oferta del Madrid

Marco Asensio es un jugador que ni al Real Madrid ni a Carlo Ancelotti les estorba. Le consideran apto para el primer equipo, con calidad, con un golpeo de balón temible y buen candidato para completar la plantilla en la zona de ataque. Pero nada más. La concepción original que se tenía en su figura, esa que le hacía ser candidato a estrella del club, ya ha muerto entre idas y venidas de un talento que no ha llegado a explotar.

Por eso, aunque el Real Madrid cuenta con él para la próxima temporada, no va a hacer locuras por retenerle. La oferta que hay sobre la mesa es una oferta discreta y a la baja. En la entidad merengue compran su continuidad, pero no a cualquier precio. Y por ello, ya han dejado claro que en ningún momento van a mejorar su salario, algo que piden tanto el futbolista como su agente para continuar en la 'Casa Blanca'.

El Real Madrid no tiene prisa por sentarse a negociar y por eso aguardan a los movimientos que quieran hacer tanto Asensio como su agente. Dejarán mover ficha y si son preguntados volverán a transmitir una propuesta que en el bando del mallorquín ya conocen. Ahora, Marco es libre para negociar su llegada a cualquier club completamente gratis, pero en la entidad de Concha Espina no temen esa situación ni mucho menos.

Marco Asensio, en el Cacereño - Real Madrid de dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2022/2023 Real Madrid

Poco margen de mercado

Asensio ya estuvo a punto de salir del Real Madrid el pasado verano cuando solo le restaba un curso de vinculación. Esa situación aceleró unas negociaciones que parecían definitivas. O fichaje por algún equipo o renovación blanca. Sin embargo, la falta de ofertas convincentes provocaron que todo quedara estancado. Se aplazaría la resolución hasta 2023.

El mercado le dio un baño de realidad a un Asensio que ha perdido en los últimos años mayor crédito de lo que él esperaba. Cuando decidió salir a estudiar ofertas, no encontró ninguna que le llenara en lo deportivo y en lo económico. Sonaron nombres como el Milan, pero nunca se llegó a concretar nada. Esto provocó que el balear perdiera poder en la negociación frente al Real Madrid. Sin destinos, solo le quedaba aguantar y esperar.

Por el camino, intentaron introducir el nombre del Barça. No obstante, en el club catalán no contemplan ahora mismo su fichaje y mucho menos sin hablar antes con el propio Real Madrid, con quien hay un pacto de no agresión debido a la buena relación que existe ahora mismo entre ambas entidades y, especialmente, entre Florentino Pérez y Joan Laporta.

La situación de Asensio se complica a medida que su rendimiento en el terreno de juego decrece. Jorge Mendes sigue moviendo sus hilos, pero el mercado no le sonríe a un jugador que se aproxima al final de su contrato y que cada vez está más cerca de ver con buenos ojos la oferta a la baja que le llega desde el Real Madrid.

