La incógnita de Toni Kroos: un cumpleaños clave para afrontar su renovación con en el Real Madrid

Toni Kroos es uno de los principales estandartes del Real Madrid, no hay ninguna duda de eso. El futbolista alemán acaba de cumplir 33 años y, con ello, se va acercando a la prematura retirada que siempre ha dejado entrever. Sin embargo, no acaba de tomar una decisión pese a que ya se ha cumplido más de la mitad de la temporada.

Sin embargo, la esperanza del Real Madrid es que siga de blanco una temporada más, pues sigue siendo una de las piezas claves en el centro del campo. El alemán todavía ha demostrado estar en forma y en sus últimas declaraciones ha dado una serie de claves que pueden abrir su continuidad.

Su manera de trabajar para ser un futbolista clave, demuestra que todavía tiene en un su cabeza el fútbol al más alto nivel. A pesar de que expira contrato el próximo 30 de junio, la esperanza está abierta, ya que su papel en el equipo sigue siendo muy importante y todavía no hay firmado un recambio que le cierre las puertas.

Kroos saluda al Bernabéu tras marcar su gol. REUTERS

El papel de Toni Kroos desde su aterrizaje en el Real Madrid ha sido crucial. El veterano centrocampista ha rendido al máximo nivel desde que firmase por los blancos tras el Mundial de 2014. Pese a llevar casi una década como futbolista en el Estadio Santiago Bernabéu, sus prestaciones no han bajado en absoluto.

Como si de una leyenda se tratase, aunque prácticamente ya lo sea, se ha ganado a decidir su futuro. Kroos, tras haber cumplido los 33 años, todavía no ha tomado la decisión de lo que puede ser su adiós definitivo o su último contrato en el mundo del fútbol. Su inamovible pensamiento le ha llevado a no arrastrar por los campos, y así sigue imperando en su cabeza.

Cumpleaños clave

Toni Kroos no ha podido empezar el año de mejor manera, ya que recientemente ha celebrado su 33 cumpleaños. Una cifra a la que muchos futbolistas llegan y lo hacen con pensamientos de estirar su carrera al máximo, sin embargo, él no es uno de ellos. Una manera de afrontar la vida diferente.

Mucho se ha especulado con su decisión de no mover ficha, pues acaba contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio y todavía no hay nada cerrado. Solo hay una cosa clara: acabará su carrera en el conjunto merengue. De eso no hay duda alguna, pues él se siente enormemente a gusto en el equipo y a su edad no quiere probar nada exótico.

Hace tan solo unos días, el propio Kroos conversaba con Claudia Zornoza, una de las estrellas del Real Madrid Femenino. Y en esa charla, el mediocampista dio varias claves sobre el cuidado físico que ha de llevar un futbolista de élite y que él mismo practica para mantenerse en forma.

Kroos es abrazado por sus compañeros tras la asistencia a Militao. REUTERS

Unas palabras que pueden entenderse como una llamada a la renovación, pues el ganador de cinco Champions sigue exigiéndose el máximo cada vez que salta al terreno de juego. "Hay que saber leer un partido. En el centro del campo hay muy poco espacio, muy poco tiempo para tus acciones, porque siempre hay jugadores delante tuyo que quieren robarte el balón", explicó.

"Hay que tener técnica, los controles son muy importantes para poder hacer una buena jugada y ver si eres capaz de encontrar al mejor compañero con tu pase", añadía. Unas facetas que todavía sigue cumpliendo con creces y en las que todavía se encuentra entre los mejores del mundo. Por lo que su continuidad en el Real Madrid podría darse si de ellas depende.

Sin recambio

Otro de los elementos que también puede favorecer la continuidad de Toni Kroos. Actualmente, no hay nadie en la plantilla que pueda sustituir el rol del alemán en las filas madridistas, por lo que sigue siendo uno de los principales generadores de juego. Su papel como actor principal está asegurado salvo que los blancos se abalancen en el mercado.

Por ello, Kroos, en los próximos meses, puede cerrar su renovación con el Real Madrid. Él sigue siendo un engranaje imprescindible para Carlo Ancelotti, que le cuida lo máximo posible para evitar un prematuro adiós y dejar al descubierto una posición clave en el campo.

