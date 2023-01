¿Dónde ver el Villarreal - Real Madrid? Fecha, hora y TV del partido de La Liga

El Real Madrid vuelve al tren de La Liga este sábado 7 de enero. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti se enfrenta al Villarreal en uno de los duelos estrella de la 16ª jornada de la competición liguera. Un partido trascendental para los merengues, ya que se juegan seguir en lo más alto de la clasificación.

El Real Madrid visitará El Estadio de la Cerámica en su tercera salida consecutiva tras regresar por el parón del Mundial de Qatar. Tras vencer sus dos primeros partidos, frente a Valladolid y Cacereño, buscarán sumar una nueva victoria en su haber y así mantener su buena racha desde la vuelta a los terrenos de juego.

Enfrente tendrán a un rival que llega en dinámica ascendente y se ha hecho con los cinco últimos partidos que ha disputado. El Villarreal, con Quique Setién a la cabeza, buscará un triunfo que les permita mantener el sueño de alcanzar los puestos europeos de cara a la próxima temporada.

El Real Madrid no quiere un culebrón con Bellingham: las claves que marcan el fichaje

De sumar los tres puntos, el Real Madrid daría un paso adelante en sus aspiraciones por conseguir liderar La Liga en solitario. Tras vencer con solvencia al Valladolid en el José Zorrilla y ganar por la mínima al Cacereño en Copa del Rey, los merengues buscan el tercer triunfo consecutivo, en lo que sería el segundo de 2023.

Para ello, Carlo Ancelotti podrá contar con un once de garantías donde la única duda es la de Carvajal. El lateral no se ha entrenado por unas molestias, aunque no está para nada descartado frente a los 'groguets'. Desde Thibaut Courtois a Karim Benzema, pasando por Toni Kroos o Luka Modric, serán de la partida en este encuentro.

¿Dónde es el Villarreal-Real Madrid?

El partido entre Villarreal y Real Madrid se disputará en el Estadio de la Cerámica. El recinto tiene una capacidad para 23.500 espectadores y acogerá a una gran multitud debido a ser una fecha señalada y haber muchas personas todavía de vacaciones.

Horario Villarreal-Real Madrid

¿Cuándo y a qué hora es el Villarreal-Real Madrid?

El Villarreal-Real Madrid se disputará el próximo sábado 7 de enero a partir de las 16.15 hora española. En Argentina será a las 12:15 horas cuando se juegue y en México tendrá lugar a las 09:15 horas.

¿En qué canal se puede ver el Villarreal-Real Madrid?

El partido entre el Villarreal y el Real Madrid podrá seguirse a través de Movistar LaLiga y su plataforma online.

También se podrá seguir el encuentro gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL - EL BERNABÉU hará del partido de la jornada 16ª de La Liga entre el Villarreal y el Real Madrid de la temporada 2022/2023.

Sigue los temas que te interesan