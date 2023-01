'Caso Benzema', se filtran más claves del maltrato que sufrió con Francia: "Lo tomamos por idiota"

En Francia se siguen preguntando qué ocurrió en la selección de Francia durante el Mundial de Qatar. Karim Benzema sigue en boca de todos por cómo se le invitó a salir de la concentración por unos problemas físicos y por su retirada de la selección una vez terminó el torneo.

Benzema se despidió de Les Bleus por todas las polémicas que ha tenido que soportar cuando ha defendido sus colores. Apenas año y medio antes de su adiós volvía a ponerse la camiseta de su país tras ser vetado durante años del equipo. La paz con Didier Deschamps nunca acabó siendo posible.

Se han conocido varios detalles sobre lo que tuvo que vivir Benzema en la concentración francesa y siguen apareciendo más. El periodista Daniel Riolo, de RMC Sport, habló este miércoles sobre lo que pasó antes de que el delantero del Real Madrid sufriera las molestias que luego le dejarían sin jugar el Mundial.

[Los motivos del adiós de Benzema: boicot de la FFF y Deschamps y 'puñalada' de Lloris y Griezmann]

"Le pidieron forzar los entrenamientos cuando no quería. Se volvió a lesionar. Para mí fue una recaída. Pero podría haber estado en el banquillo para los octavos de final, y en cuartos hubiera estado plenamente operativo", contó Riolo sobre la probable causa de los problemas de Benzema que no eran tan graves como para mandarle a casa.

En defensa de Benzema, también habló de las decisiones del cuerpo técnico y cómo se tomaron los pesos pesados del vestuario su adiós: "Ahí tiene una verdad que hay que decir. Karim Benzema se merecía más respeto. Lo tomamos por idiota y lo echamos. A algunos jugadores como Lloris, Griezmann o Giroud no les disgustó que se fuera". explicó.

Karim Benzema, celebrando un gol con el Real Madrid en el último partido del año 2022 EFE

Por último, Riolo habló de la relación que había con el seleccionador y por qué Karim no encajaba con él: "Deschamps no quería a Benzema y su vuelta a la selección. No sabe gestionar las personalidades y los diferentes egos que puede haber en un vestuario. Es fuerte en la construcción de un grupo, que no es lo mismo. Benzema representó un problema para él", terminó.

Francia acabó llegando a la final del Mundial, perdiendo contra Argentina en la tanda de penaltis. Benzema, al que Macron quiso llevar en avión a Qatar, lo vio desde casa ya centrado en el Real Madrid. El pasado fin de semana volvió a jugar con el equipo blanco y marcó dos goles en la victoria contra el Valladolid.

