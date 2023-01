De Jude Bellingham a Endrick: la lista de los mejores jugadores jóvenes de fútbol del mundo

El fútbol está descubriendo una máxima en los últimos años que se podría traducir a casi cualquier deporte. Los jóvenes cada vez llegan a lo más alto más rápido. Por eso, no es extraño ver a jugadores como Kylian Mbappé, Erling Haaland o Vinicius Junior entre los mejores del planeta. Por eso, los clubes se apresuran cada vez más a realizar fichajes lo más pronto posible.

Uno de los equipos que más ha avanzado en esta política en los últimos años es el Real Madrid. Es habitual que el club blanco se centre en el fichaje de jóvenes talentos para que crezcan en el club y se conviertan en valores seguros en el futuro. Así han llegado a ser parte fundamental de la plantilla nombres como Fede Valverde, Eduardo Camavinga o Rodrygo Goes.

El último de estos fichajes ha sido el brasileño Endrick, quien no vestirá de blanco hasta el 2024 ya que todavía tiene 16 años y tendrá que seguir formándose y creciendo en el Palmeiras. Y uno que podría llegar en cuestión de meses es Jude Bellingham (19 años). El centrocampista británico del Borussia Dortmund es uno de los jugadores más cotizados del mercado y se espera una gran batalla por sus servicios el próximo verano.

[Bellingham y el centro del campo de los 350 millones: la jugada maestra que busca el Real Madrid]

El Real Madrid es ahora mismo el mejor posicionado en esa carrera por el medio inglés. Tanto Bellingham como Endrick están considerados como dos de los mayores talentos jóvenes del planeta. Por ello figuran en la parte alta de una lista que ha sacado a la luz recientemente la publicación especializada Four Four Two. El británico ocupa la primera plaza de este ranking mientras que el brasileño se sitúa en la quinta posición de una lista de lo más prestigiosa.

Endrick y Jude Bellingham.

Los mayores talentos del mundo

Así pues, el conjunto madridista podría contar de cara a los próximos años con dos de las mayores joyas del fútbol mundial sin que ninguno de ellos supere las 20 primaveras. En el Top10 de esta lista hay jugadores muy conocidos como el mediapunta del Bayern de Múnich Musiala (19 años), que es segundo. El cuarto es el centrocampista del Barça Gavi (18 años), mientras que detrás de Endrick se sitúa el delantero del Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko (18 años).

[De Camavinga a Bellingham: los futbolistas sub21 más valiosos del mundo]

En octava posición se encuentra el argentino del Manchester United Garnacho, quien está teniendo una gran repercusión en la Premier League a sus 18 años. Ya ha sido catalogado como el nuevo Cristiano Ronaldo. Harvey Elliott (19 años), del Liverpool, es noveno mientras que el décimo es Carney Chukwuemeka (19 años), del Chelsea.

En la lista también destacan el jugador el Bayern de Múnich de 17 años Mathys Tel, que es decimocuarto o el ex del Barça y del PSG y ahora en el PSV Xavi Simmons a sus 19 años. Sorprende la posición que ocupa Alejandro Balde, del conjunto azulgrana, que es 23º a sus 19 años o la de Mohamed Ali Cho, delantero de la Real Sociedad de solo 18 años, que es 28º.

[Radiografía a Bellingham: la estrella que se confirmó en Qatar y será el fichaje más caro del verano]

El ranking también cuenta con viejos conocidos del fútbol europeo como Rayan Cherki, quien lleva sonando desde que era un adolescente y que sigue figurando entre los mejores a pesar de haberse estancado algo a sus 19 años. Pasando el puesto 35 también hay jóvenes talentos brasileños como Marcos Leonardo, del Santos, Angelo Gabriel (17 años), del Santos, o Matheus Nascimento, delantero de Botafogo de 18 años. Este último ha llegado a sonar incluso para el Real Madrid. El conjunto blanco cuenta con otro futbolista que se encuentra casi cerrando esta lista de Top50. Se trata del futbolista japonés Takuhiro Nakai 'Pipi', quien milita en el Castilla a sus 19 años.

Sigue los temas que te interesan