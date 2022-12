Isco continúa su calvario: el Sevilla rescinde su contrato solo cuatro meses después de su fichaje

Isco Alarcón no levanta cabeza. El futbolista malagueño y el Sevilla FC han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato del mediapunta solo cuatro meses y medio después de que se anunciara su fichaje por la entidad hispalense. El andaluz ha pasado de ser una de las contrataciones más ilusionantes del pasado verano a estar casi apartado durante las últimas semanas.

La relación entre Isco y el Sevilla se ha roto por completo, sobre todo tras la marcha de Julen Lopetegui del club hispalense. El futbolista de Arroyo de la Miel llegó tras terminar su contrato con el Real Madrid después de haber sido una petición expresa del exseleccionador. Sin embargo, no ha conseguido rendir al nivel esperado y tras la llegada de Jorge Sampaoli, su salida del club se ha acelerado ya que el argentino no se ha mostrado interesado en enfrentarse a la directiva por retenerle.

Isco Alarcón ya es historia para el Sevilla. El internacional español vive una nueva página más del calvario en el que se ha convertido su carrera. Tras pasar por el Real Madrid y terminar convertido en un jugador residual, el malagueño confiaba en poder encontrar en la capital hispalense un nuevo acomodo en el que sacar su mejor fútbol.

[Manchester United y PSV Eindhoven, rivales de Barça y Sevilla en los play-offs de la Europa League]

Sin embargo, han pasado cuatro meses en los que el centrocampista no ha conseguido consolidarse como uno de los valores del equipo del Sánchez-Pizjuán. Y eso que oportunidades no le han faltado, ya que para Julen Lopetegui era indiscutible. De hecho, el entrenador español apostó en muchos partidos por utilizarlo como hombre más adelantado de sus sistema, lo que terminó provocando una nula adaptación al once titular y un descubrimiento total de sus carencias.

📰 El #SevillaFC e @isco_alarcon acuerdan la rescisión del contrato que les vinculaba. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 21, 2022

No obstante, mientras Lopetegui estuviera al frente del barco, su respaldo estaría asegurado. Todo se torció cuando Julen fue cesado por el mal rumbo del equipo. Ahí, Isco Alarcón se quedó sin protector y la directiva, con Monchi a la cabeza, empezaron a mover los hilos para encontrar un camino hacia su salida a pesar de que había firmado por dos temporada solo cuatro meses antes.

[El Real Madrid se coloca primero en la carrera por el fichaje de Bellingham]

El adiós de Lopetegui, clave

La llegada de Jorge Sampaoli no supuso un palo en lo deportivo, pero sí en lo personal. El argentino siguió apostando por su figura, también en la punta del ataque para librarle del mayor compromiso defensivo posible y asi reservar su escueto fondo físico solo a hallar su magia de cara al aro rival. Sin embargo, con el argentino tampoco ha funcionado y el técnico no ha puesto demasiados impedimentos en que el club haya terminado encontrando la manera de dar por terminada su vinculación.

Así pues, Isco continúa su caída a los infiernos. En solo cuatro años, cuando fue el líder de la Selección en el Mundial de Rusia 2018 tras haber liderado al equipo de Lopetegui, ha pasado de lo más alto a estar nuevamente sin equipo y sin crédito ya para encontrar acomodo en el vestuario de un grande.

[Cristiano Ronaldo estuvo cerca de acabar en el Olympique de Marsella, rival del PSG de Messi]

Su hasta ahora club ha querido despedirle con un breve comunicado y deseándole suerte en su futuro: "El Sevilla FC y el futbolista Isco Alarcón han acordado la rescisión del contrato que unía a ambas partes desde que, el pasado verano, el jugador malagueño llegase a la entidad nervionense tras finalizar su etapa en el Real Madrid. Isco ha disputado un total de 19 partidos oficiales como blanquirrojo, divididos en 12 encuentros de LaLiga Santander, seis de la Liga de Campeones y uno de la Copa del Rey. Anotó un tanto, ante el FC Copenhague en la competición europea, y repartió tres asistencias. El club quiere desear a Isco toda la suerte del mundo en sus nuevos retos profesionales".

Sigue los temas que te interesan