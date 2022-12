El Real Madrid se coloca primero en la carrera por el fichaje de Bellingham

El Mundial ha puesto en aviso a todos: Jude Bellingham será uno de los grandes centrocampistas de la próxima década. El inglés se confirmó en el mayor de los escenarios y está preparado para fichar por un club 'grande' el próximo verano. El Borussia Dortmund, que lo asume, venderá caro; el Real Madrid ya lo sabe.

El fichaje más deseado por el Madrid para la temporada 2023/2024 es Bellingham. Es la pieza que falta para conformar junto a Fede Valverde, Aurelien Tchouameni y Eduardo Camavinga el centro del campo del futuro, el que coja el testigo de una CMK que hace unos meses se empezó a desintegrar con la salida de Casemiro.

El Real Madrid tiene razones para ser positivo en cuanto al fichaje de Bellingham. Así lo ven en Inglaterra, donde le colocan en la pole para lograr su contratación por encima de los 'gigantes' de la Premier League que ansían llevarle de vuelta al país.

Es The Sun el medio que esta semana habla de las opciones de fichar a Bellingham en verano. El jugador todavía no ha decidido, pero estaría decantándose por jugar en el Real Madrid y no en la Premier League. Sería un mazazo para Liverpool, Chelsea y los dos clubes de Mánchester, que pujarán por su traspaso.

Bellingham ya prefirió fichar por el Borussia Dortmund cuando salió del Birmingham, rechazando a alguno de los equipos ingleses que ahora vuelven a por él. De acabar en el Real Madrid, sería la segunda vez que el futbolista dice 'no' a jugar en la Premier. Su traspaso, en cualquier caso, se cifra entre los 100 y 150 millones de euros.

El sueño del Liverpool

En el Madrid prefieren no cantar victoria, puesto que saben de la complejidad del fichaje. Si bien a Bellingham le seduce la idea de jugar en el Real Madrid, también está recibiendo presiones de compañeros de selección y hasta su propio entorno para volver a Inglaterra. Durante el Mundial se vio muy cerca de él a Henderson o Alexander-Arnold, ambos jugadores del Liverpool.

Klopp sueña también con Bellingham. El técnico del conjunto de Anfield cree que es la pieza que les devolverá a competir por todo tras un inicio de temporada que ha sembrado muchas dudas. Casualmente, el Liverpool se tendrá que medir al Real Madrid en octavos de la Champions reeditando la última final que fue para los blancos.

Jude Bellingham, celebrando un gol con el Borussia Dortmund en la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

El culebrón Bellingham va para largo. Se espera que a comienzos de 2023 empiece a tratar su futuro, abriendo así un periodo de negociaciones que por ahora no se han producido. Real Madrid, la Premier y hasta el PSG, en tercer plano en esta operación, suspiran por el talento el fútbol inglés. El Mundial le confirmó como uno de los grandes del presente y del futuro y en verano romperá la caja del mercado.

