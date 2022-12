Colocan a Cody Gakpo en la órbita del Real Madrid como sucesor de Benzema

Los hermanos gemelos Willy y René van de Kerkhof se convirtieron en leyenda del PSV durante los años 70 y 80. Son parte de la historia del club neerlandés y atienden en la actualidad a la explosión de otro talento, Cody Gakpo. El delantero ha sido de las mayores revelaciones del Mundial con unos Países Bajos ya eliminados. Los grandes pujarán pronto por él y ellos tienen sus apuestas sobre dónde jugará.

El nombre del Real Madrid ya ha sido relacionado con Gakpo antes, pero con la determinación con la que lo hace uno de los hermanos. René van de Kerkhof aseguró saber a ciencia cierta que el club blanco se lanzará en verano, como recalcó en el podcast que él y su gemelo tienen en la emisora Omroep Brabant.

René reveló lo siguiente: "Tengo fuentes españolas fiables que informan que el Real Madrid quiere fichar a Cody Gakpo como sucesor de Benzema". Su hermano Willy siguió la misma línea al asegurar haber escuchado "que tienen un gran interés en Gakpo allí [en el Real Madrid]".

El Manchester United había sido el equipo con el que hasta ahora más se había relacionado a Gakpo. Los red devils buscan un jugador de ataque y quieren reforzarse en el mercado de invierno que se abrirá en apenas semanas. Gakpo, como una de las sorpresas del Mundial, puede protagonizar un traspaso importante.

Los hermanos Van de Kerkhof pusieron precio a su salida del PSV: "El PSV ciertamente no debería venderlo por menos de 75 millones este invierno. Pero el salario de un millón de euros de Ronaldo ya no existe en el United, por lo que esa cantidad no es un problema para ese club".

Gakpo celebra su gol ante Ecuador Reuters

Aún así, René opina que Gakpo no saldrá en invierno: "Y luego este verano puede elegir a dónde va desde la comodidad de su silla". También cree que le vendría mejor el blanco del Real Madrid que otro color: "Creo que encaja mejor allí que en Inglaterra".

Willy fue más cauto a la hora de dejar una última valoración sobre el futuro de Gakpo: "Visité al Madrid hace unos meses, pero no me hablaron de Gakpo. Intenté cambiar su Vinicius por el nuestro, pero no cayeron en la trampa".

Influencia de Van Nistelrooy

En los Países Bajos circulan muchos rumores sobre Gakpo tras un Mundial en el que fue la estrella de su selección. De su explosión ya avisó una persona que le conoce muy bien y que, además, tiene un pasado vinculado tanto con el United como con el Real Madrid: Ruud van Nistelrooy.

El actual entrenador del PSV y uno de los grandes delanteros de la historia del fútbol adelantó previo al inicio del Mundial lo que iba a ocurrir con Gakpo: "Ha habido rumores sobre él desde el comienzo de la temporada y no hemos visto a Cody cambiar su comportamiento hasta ahora. No está distraído, está enfocado en los juegos que tiene que jugar y enfocado en su próximo juego. Para un joven como él, es especial ver esa actitud". Habrá que ver si su pupilo acaba vistiendo una de las dos camisetas que llevó él durante su carrera.

