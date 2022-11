Fran García pasa el examen del Real Madrid en Vallecas

El Real Madrid cayó por primera vez en La Liga en el Estadio de Vallecas. Segunda derrota de la temporada para los blancos después de la cosechada contra el RB Leipzig en la UEFA Champions League. Más allá de los futbolistas merengues, en el Rayo Vallecano destacó una figura muy conocida por el madridismo, la de Fran García.

El lateral zurdo creció en La Fábrica. El canterano del Real Madrid todavía sigue soñando con triunfar de blanco. En estos momentos, el club de Concha Espina posee el 50 por ciento de sus derechos y su nombre todavía aparece en la agenda para el futuro de la entidad merengue.

En Vallecas pasó un examen. Y lo hizo con nota. Asistió a Comesaña y fue clave para la victoria del Rayo en Liga. De hecho, acabó siendo designado como el MVP del encuentro. Disputó el partido al completo y, además de ese pase de gol, destacó por sus regates y sus tres centros al área con éxito.

Fran Garcia, en un partido del Rayo Vallecano de la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

A estos detalles le añadió unas estadísticas notables: 81,3 por ciento de pases buenos; además, de estos, el 67,9% fueron en campo del Real Madrid; y ganó el cien por cien de los duelos, tanto en ataque como en defensa. Ni siquiera el penalti cometido sobre Asensio pudo empañar su actuación.

Nombre a tener en cuenta

De la cantera del Real Madrid han salido en los últimos años laterales zurdos tan interesantes como Sergio Reguilón o el propio Fran García. Aunque el que está destacando en La Liga es este último. Uno de esos mirlos que cogen vuelo fuera de Valdebebas para quién sabe si regresar algún día.

[Fede Valverde y la receta de su éxito en el Real Madrid: sacrificio, humildad y ganas]

El catorce veces campeón de Europa tiene una opción preferencia de tanteo si llega una oferta de un tercero al Rayo Vallecano por Fran García. Su cláusula de rescisión es de 10 millones de euros. Durante los últimos meses, se especuló con la posibilidad de su regreso, pero, finalmente, acabó quedándose en el conjunto de la franja.

Con el club de Vallecas tiene contrato hasta 2025, pero para nadie es un secreto que si la puerta del Real Madrid se le abre, su sueño sigue siendo el mismo de cuando era un niño: convertirse en leyenda en el Santiago Bernabéu. Su vuelta no es ni mucho menos segura, pero sí se le monitorea como alternativa al lateral izquierdo para un futuro no muy lejano.

No hay que olvidar que en la plantilla del Real Madrid para la 2022/2023 tan solo hay un lateral zurdo puro. Cuando Ferland Mendy no puede jugar, Alaba, Rüdiger o Nacho ocupan ese hueco. De ahí que no suene descabellado pensar que el próximo verano se lancen a por un nuevo futbolista natural en esa posición. Y Fran García encaja a la perfección.

