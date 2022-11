Del Real Madrid al Mundial de Qatar: así se enteró Camavinga de su segundo sueño cumplido

Didier Deschamps ya ha confirmado la lista de convocados de la selección de Francia para el Mundial de Qatar 2022. Una de las grandes dudas era si finalmente llamaría a Eduardo Camavinga o no. Y sí, el mediocentro del Real Madrid jugará su primera Copa del Mundo en la edición que comienza este mismo 20 de noviembre.

Camavinga dejó sus primeras impresiones en RMC. Y reveló cómo se enteró de su convocatoria para el Mundial de fútbol: ¡estaba hablando con Tchouaméni! El también centrocampista francés del Real Madrid figura como su compatriota en la lista de Deschamps, así como Benzema.

"Es mucha alegría, mucho orgullo. No veo la hora de estar allí. No sabía nada antes del anuncio de la lista. En el momento en que me enteré estaba con mi familia. Cuanto más se acercaba más sentía un pequeño nudo en el estómago. Tenía a Tchouaméni al teléfono, Benzema me felicitaba", confesó el joven futbolista.

"Es un sueño de niño. El hecho de participar es una locura. Si fuera necesario, sería portero. Lo más importante es ganar nuestros partidos, luego a nivel individual demostrar de lo que soy capaz para devolverle la confianza al entrenador, para demostrarle el motivo por el que me eligió", agregó un Camavinga que ha cosechado en los últimos meses algunas críticas desde su país y ahora tiene la oportunidad de quitarse la 'espinita'.

Sobre él también habló Deschamps: "Siempre mostró cosas interesantes cuando vino con nosotros. En su club tiene mucha competencia, lo que lo penaliza su desarrollo. Pero es que en el Real Madrid solo tiene internacionales por delante. Pese a todo, algo pasa cuando está en el campo". No le falta razón, por algo Camavinga es considerado como uno revulsivo de lujo para Ancelotti.

Benzema, al Mundial

El seleccionador francés se refirió, en su comparecencia pública postconvocatoria, a Benzema, quien apenas ha jugado con el Real Madrid en este primer tramo de la temporada 2022/2023 por diferentes lesiones. De hecho, es baja para el último duelo de La Liga del Real Madrid antes del parón.

"Hablé con Karim. Si no está en el campo es porque tiene un problemilla. No hay preocupación por nuestros plazos. Tenía dos pequeños problemas físicos que manejar. A medida que se acerca la Copa del Mundo, él está mejorando. No hay preocupaciones sobre la próxima semana", aseguró Deschamps.

