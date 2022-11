El Real Madrid pierde el liderato de La Liga ante el Rayo en un partido loco

El Real Madrid se dejó el liderato en Vallecas después de un partido loco ante el Rayo Vallecano. Cuatro goles en la primera mitad, otro más en la segunda, dos penaltis y una derrota con la que los de Carlo Ancelotti ya no dependen de sí mismos para irse al parón del Mundial de Qatar en lo más alto de la clasificación de La Liga. [Narración y estadísticas: Rayo Vallecano 3-2 Real Madrid]

Sin Kroos, sin Benzema y también sin Rüdiger, pero con Tchouaméni volviendo al once inicial y con Asensio estrenándose como titular en La Liga. Un Asensio que fue uno de los protagonistas del partido, aunque antes de eso, fue el Rayo Vallecano el que puso contra las cuerdas a los blancos.

No se había cumplido ni el minuto 5 del partido cuando el Rayo ya estaba por delante en el luminoso. Álvaro recibió entre líneas y conectó con Fran García para que este metiese el pase definitivo a Comesaña, quien aprovechó la superioridad conseguida por Sergio Camello e Isi Palazón para poner el balón con la zurda al palo largo, donde no podía llegar Courtois.

Golpe a las primeras de cambio para un Real Madrid que no había encajado gol en los 15 minutos iniciales en lo que va de Liga. Pero el tanto llegó y también las ocasiones del Rayo para aumentar la renta. Primero fue Óscar Valentín el que probó suerte, marchándose su remate desviado. Y luego fue un garrafal error de Militao en la salida del balón el que concedió otra a un Álvaro García ante el que se lució Courtois.

Aunque no fue todo para el Rayo. También Fede Valverde probó suerte desde lejos, como a él le gusta, pero su disparo se marchó desviado. Fue de lo poco del Real Madrid en ataque. Más protagonista fue Vinicius por la amarilla que provocó en el 2' y la que vio en el 11'. Después de esta, Martínez Munuera le tuvo que pedir tranquilidad y para ayudarle fueron Ancelotti y Modric.

Siguió el partido un poco pasado de revoluciones, con los jugadores del Rayo Vallecano buscando a Vinicius para esa segunda amarilla. Pero el brasileño respondió con una conexión con Rodrygo que a punto estuvo de convertirse en el empate a 1. El ex del Santos logró finalizar, pero su fuerte disparo se marchó alto.

Torrente de goles

El conjunto de Ancelotti al fin comenzó a llegar con peligro y así aterrizó en Vallecas la primera polémica de la contienda. Asensio cayó en el área tras un contacto con Fran García. En primera instancia, Martínez Munuera no consideró que el contacto fuese suficiente para señalar el punto de los once metros. Pero desde el VAR le avisaron de que fuese a la banda para revisar la acción.

Ahí pudo comprobar que la rodilla de Fran García impactó primero con el gemelo de Asensio y luego también el pie del lateral del Rayo con el del atacante madridista. El colegiado valenciano regresó al terreno de juego para señalar la pena máxima. Ahí Modric se hizo con el balón y logró el empate.

Luka Modric lanzando el penalti REUTERS

Después del gol de Modric de penalti, llegó el testarazo de Militao en acción a balón parado para dar la vuelta al luminoso antes del descanso. Se las prometió muy felices el Real Madrid entonces, con el liderato en sus manos, pero Álvaro García aprovechó un nuevo error defensivo de los merengues para devolver la igualdad al marcador con un potente zapatazo con la zurda.

Antes del descanso, muy cerca estuvo el Real Madrid de volver a ponerse en ventaja. Militao le puso un gran balón en largo a Vinicius, que de un toque rozó ese 2-3. Sin embargo, los protagonistas se fueron a vestuarios con empate en el marcador. Y con este se reanudó el encuentro, aunque casi duró un abrir y cerrar de ojos, ya que Rodrygo también estuvo muy cerca del gol tras un gran movimiento de Asensio.

Con ese empate en Vallecas, el susto lo dio Dani Carvajal. El lateral del Real Madrid se quiso ir de izquierda a derecha y acabó tendido en el verde. Pareció que estaba roto y en el Rayo no dudaron en tirar el balón fuera de inmediato. Pero todo quedó en un susto y el internacional español pudo seguir en el terreno de juego tras probarse.

Polémica decisiva

Otra vez Carvajal acaparó los focos. Aunque antes Sergio Camello y Fran García ya avisaron de que el Rayo Vallecano no había dicho su última palabra en el partido. El delantero, con un cabezazo al que le falló lo más importante, la dirección. El lateral, con un disparo lejano que a punto estuvo de sorprender a Courtois. Justo después, Iraola fue expulsado por sus continuas protestas.

No vio así en la banda el penalti de Carvajal por mano. Con el brazo extendido en la pugna por la posesión, el balón acabó dando en la extremidad del lateral merengue. Lanzó Trejo y paró Courtois. Pero el belga no tenía los dos pies sobre la línea y el lanzamiento se tuvo que repetir. De segundas, Trejo no falló y colocó una vez más al equipo de la franja por delante.

Carvajal tras el penalti cometido REUTERS

Por detrás en el marcador, el Real Madrid no acabó de encontrar su mejor versión. Ni los cambios de Ancelotti provocaron una variación en el guion. Aunque Rodrygo tuvo el empate en sus botas cuando se cumplía el minuto 90 en Vallecas. Pero su remate en el área pequeña, en boca de gol, se fue muy alto.

Con ocho minutos de descuento, el conjunto de Ancelotti se volcó en ataque. Pero el deseado tanto del empate no llegó. Perdió así el partido el Real Madrid y también su invicto en La Liga. Segunda derrota para los blancos en la temporada 2022/2023 después de la cosechada contra el RB Leipzig en la UEFA Champions League. Se queda así el equipo merengue sin liderato, mientras el Rayo ya roza los puestos europeos.

Rayo Vallecano 3-2 Real Madrid

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Catena, Lejeune, Fran García; Comesaña (Pathé Ciss, 78'), Valentín; Isi Palazón (Salvi, 87'), Trejo (Unai López, 71'), Álvaro (Chavarría, 87'); y Camello (Falcao, 87').

Real Madrid: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez, 85'), Militao, Alaba, Mendy (Nacho, 85'); Tchouaméni (Camavinga, 69'), Modric (Mariano, 77'), Valverde; Marco Asensio, Rodrygo y Vinicius.

Goles: 1-0, 4' Comesaña; 1-1, 35' Modric (p.); 1-2, 41' Militao; 2-2, 44' Álvaro; 3-2, 67' Trejo (p.).

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité valenciano). Amonestó a Catena (2'), Trejo (48'), Balliu (86') y Chavarría (90'), del Rayo; y a Vinicius (11'), Modric (60'), Carvajal (64'), Rodrygo (70') y Lucas Vázquez (90+'), del Real Madrid. Expulsó con roja directa a Iraola (60'), entrenador del Rayo.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 13 de La Liga, disputado en el Estadio de Vallecas (Madrid, España) ante 14.216 espectadores.

