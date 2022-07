Real Madrid y Real Sociedad negocian la venta de 'Take' Kubo

'Take' Kubo abandonará el Real Madrid en las próximas semanas. El futbolista japonés no ha tenido suerte en las cesiones que ha protagonizado en los últimos años. Sin sitio en el equipo blanco por el cupo de extracomunitarios, su salida se aproxima. La Real Sociedad apunta a ser su destino.

Tal y como informa Noticias de Gipuzkoa, el Real Madrid y la Real Sociedad han reanudado las conversaciones para la venta del nipón. La operación se había estancado por las posturas alejadas de uno y otro club, pero estas se han acercado en las últimas horas ante la necesidad de buscar destino a Kubo.

Todavía no se ha cerrado el acuerdo entre las entidades españolas, pero sí que, según apunta el citado medio, las pretensiones de las distintas partes se han ido acercando, hasta tal punto que este particular culebrón puede resolverse muy pronto. La fórmula de la salida de Takefusa Kubo del Santiago Bernabéu sería la de la venta.

En el Real Madrid pretendían conseguir una nueva cesión. Pero esta fórmula no era aceptada en San Sebastián. De ahí que las conversaciones entre los dos clubes se viesen frenadas. La Real Sociedad no se movió de esta posición y ahí entró en juego el no encontrar viabilidad económica entre otros candidatos que continúan suspirando por el internacional japonés.

Opción de futuro

Con la venta definitiva sobre la mesa, el Real Madrid quiso entonces guardarse una opción para el futuro. La confianza en el potencial de 'Take' Kubo es notable y de ahí que en el club merengue quieran que en el momento del cierre de la venta, esa vía para disponer de cierto control en el destino del jugador en los próximos años sea clave para que las negociaciones lleguen a buen puerto.

Takefusa Kubo, en un entrenamiento del Real Madrid EFE

Kubo quiere minutos y continuar con su progresión. En sus cesiones al Getafe, Villarreal o RCD Mallorca la suerte no ha estado de su lado. Por eso la oportunidad de ser importante en la Real Sociedad le sedujo desde que le presentaron el proyecto. Contrato hasta 2027 y con el mismo salario que percibiría en ese tiempo en el Real Madrid.

Fue este mismo mes de julio cuando Kubo dio el 'sí, quiero' a la entidad donostiarra. Jugar Europa League y formar parte de un proyecto competitivo también en La Liga. Por este motivo, el futbolista entendió que el acuerdo debía cerrarse antes de que los de Carlo Ancelotti comenzasen la gira por Estados Unidos.

En la Real Sociedad ya hablaron sobre la posibilidad de su incorporación esta misma semana. "Tampoco dije que la tercera iba a venir seguro, dije que era posible, veremos... ¿Kubo? En este momento hay miradas sobre diferentes jugadores y, si alguna se cierra, ya os diremos. Es muy posible que venga un tercer jugador, pero igual no", señaló Jokin Aperribay. Las últimas horas han provocado que esa interrogación comience a despejarse.

