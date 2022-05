Eden Hazard vuelve: el belga se prepara para el final de temporada con el Real Madrid

Grandes noticias de la enfermería merengue. Eden Hazard está de vuelta. El belga, que se operó el 29 de marzo para retirar la placa de su peroné, ha completado el proceso de recuperación y ha regresado a los entrenamientos con el grupo este martes. Como había anunciado Carlo Ancelotti, el jugador de fútbol del Real Madrid estará a su disposición en los próximos días para ir convocado en alguno de los encuentros que restan de Liga. El delantero ya disfrutó con sus compañeros de las celebraciones del título.

Desde que fue intervenido siempre ha tenido mucho optimismo y tiene como único deseo volver a ser el que fue. Hazard tiene la ilusión de regresar a su mejor versión y tendrá varias oportunidades en los próximos días. Será forzado que llegue para el encuentro de este jueves ante el Levante, pero las opciones están abiertas frente al Cádiz este domingo. El cierre de La Liga será en el Santiago Bernabéu contra el Real Betis la próxima semana y allí llegará al 100%.

También estará disponible para la final de la Champions League. Hazard podrá estar en París y además llegará con ritmo si se cumplen los plazos en La Liga. Ancelotti podrá contar con él ante el Liverpool el próximo 28 de mayo. El futbolista se muestra optimista y también esta sensación crece después de la visita de Florentino Pérez tras la operación. El presidente quiso estar en primera persona al lado del belga para trasladarle un mensaje de confianza.

Eden Hazard trata de superar a Eduardo Camavinga. Real Madrid

El dirigente madridista le trasladó los mejores deseos para que con esta intervención se acaben de una vez los problemas físicos que le han impedido brillar con el equipo merengue. Su hermano Kylian ya avisó de que Eden quiere cumplir su contrato, que vence en 2024. "No va a dejar el Real Madrid hasta que demuestre que es el más fuerte. Lo ha demostrado en todos los clubes en los que ha estado, y para mí, no se quiere ir. No creo que se vaya", indicó en una entrevista para el medio belga RTL.

Se espera que el fin del calvario con las lesiones llegue con la extracción de esa pequeña estructura que llevaba el extremo del equipo blanco en su pierna derecha y que le fue introducida después de la grave lesión que sufrió en un duelo de Champions contra el PSG tras la dura entrada que le propinó su compatriota Thomas Meunier hace ya dos temporadas. En aquella falta, Eden Hazard sufrió una fisura en el tercio distal de su peroné derecho.

Se confía en que esta nueva intervención sirva para eliminar esas pequeñas molestias que había generado cierta incomodidad en el futbolista y que le hacían tener dolores de manera constante, cortando así cualquier posibilidad de recuperación y de regreso. El objetivo gana enteros con la esperanza de que se pueda ver, cuanto antes, al mejor Hazard con continuidad. Esta es la gran 'espinita' del internacional belga. Su sueño siempre fue triunfar en el Santiago Bernabéu y está a tiempo de hacerlo.

